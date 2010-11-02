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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 00:33
Ukrainian написав:
За сколько времени фонд сейчас выплачивает ?
Фонд уже год, как никому ничего не выплачивает.
Последняя ВА была в "Богуславе" в ноябре 2017.
А по регламенту выплаты 3й очереди начинаются через 20 рабочих дней со дня ввода ВА.
Т.е. через месяц.
Ну, и от величиеы банка и количества клиентов многое зависит. Если клиентов немного, то выплачивали через три недели.
В Богуславе ВА была введена 07.11.17, а выплаты начались 01.12.18
В Трасте ВА была введена 07.12.16, а выплаты начались 03.01.17
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 06 лис, 2018 01:11
А вообще жаль конечно. Хороший был банк. Но вот и он покращен.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 06:41
Козак-характерник написав:
ВіТіБі хана?
...чому??
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Додано: Вів 06 лис, 2018 06:56
Молодец! Честно заранее предупредил о сворачивании деятельности в Украине!
Кто хотел - успел вынести свои монетки.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 07:38
Рискну предположить, что Нацбанк не будет вводить ВА/отзывать лицензию у ВТБ. Суть не в необходимости закрытия вражеских банков, а, как раз напротив, в том, чтобы продолжать доить кцп, вынуждать их платить налоги, зарплаты персоналу, нести иные расходы, чуть менее, чем бесконечно докапитализировать банк, но в то же время, не выпускать их с рынка, реджектить оферы на покупку, как уже неоднократно происходило в случае со Сбером. Так что, все будет хорошо, ВА никуда не идет. Запомните этот твит (с)
З.Ы. Деполюдей и юриков не жалко. Несли деньги врагу, позарились на высокие прОценты - получите, распишитесь. Выводитесь под 1488%.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Додано: Вів 06 лис, 2018 07:47
Solar_simfi написав:
Рискну предположить, что Нацбанк не будет вводить ВА/отзывать лицензию у ВТБ. Суть не в необходимости закрытия вражеских банков, а, как раз напротив, в том, чтобы продолжать доить кцп, вынуждать их платить налоги, зарплаты персоналу, нести иные расходы, чуть менее, чем бесконечно докапитализировать банк, но в то же время, не выпускать их с рынка, реджектить оферы на покупку, как уже неоднократно происходило в случае со Сбером. Так что, все будет хорошо, ВА никуда не идет. Запомните этот твит (с)
З.Ы. Деполюдей и юриков не жалко. Несли деньги врагу, позарились на высокие прОценты - получите, распишитесь. Выводитесь под 1488%.
Значит деполюдям можно спокойно продлевать
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Алексей77
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Додано: Вів 06 лис, 2018 07:56
Алексей77 Тоже такого мнения )
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ishvara
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Додано: Вів 06 лис, 2018 07:59
Алексей77 написав: Solar_simfi написав:
Рискну предположить, что Нацбанк не будет вводить ВА/отзывать лицензию у ВТБ. Суть не в необходимости закрытия вражеских банков, а, как раз напротив, в том, чтобы продолжать доить кцп, вынуждать их платить налоги, зарплаты персоналу, нести иные расходы, чуть менее, чем бесконечно докапитализировать банк, но в то же время, не выпускать их с рынка, реджектить оферы на покупку, как уже неоднократно происходило в случае со Сбером. Так что, все будет хорошо, ВА никуда не идет. Запомните этот твит (с)
З.Ы. Деполюдей и юриков не жалко. Несли деньги врагу, позарились на высокие прОценты - получите, распишитесь. Выводитесь под 1488%.
Значит деполюдям можно спокойно продлевать
Думка жибна...щоденно виносити по 350 у.о. та 10000 грн, ну і безналом грн в кого не Скарбничка.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 07:59
ishvara написав:Алексей77
Тоже такого мнения )
вышел из БМ переводом в
ВТБ
в евро\
теперь смотрю чтобы быстрее вывести просто уникальный курс - EUR 31,26
33,13
никому не верю
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Додано: Вів 06 лис, 2018 08:08
Речь про продлевать, а не выносить. Выносить надо было раньше, когда давали без ограничений.
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ishvara
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