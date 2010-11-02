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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1344134513461347>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 00:33

  Ukrainian написав:За сколько времени фонд сейчас выплачивает ?

Фонд уже год, как никому ничего не выплачивает.
Последняя ВА была в "Богуславе" в ноябре 2017.

А по регламенту выплаты 3й очереди начинаются через 20 рабочих дней со дня ввода ВА.
Т.е. через месяц.
Ну, и от величиеы банка и количества клиентов многое зависит. Если клиентов немного, то выплачивали через три недели.
В Богуславе ВА была введена 07.11.17, а выплаты начались 01.12.18
В Трасте ВА была введена 07.12.16, а выплаты начались 03.01.17
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 01:11

А вообще жаль конечно. Хороший был банк. Но вот и он покращен.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 06:41

  Козак-характерник написав:ВіТіБі хана? :P


...чому??
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 06:56

Спасибо ВТБ

Молодец! Честно заранее предупредил о сворачивании деятельности в Украине!
Кто хотел - успел вынести свои монетки.
l66
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 07:38

Рискну предположить, что Нацбанк не будет вводить ВА/отзывать лицензию у ВТБ. Суть не в необходимости закрытия вражеских банков, а, как раз напротив, в том, чтобы продолжать доить кцп, вынуждать их платить налоги, зарплаты персоналу, нести иные расходы, чуть менее, чем бесконечно докапитализировать банк, но в то же время, не выпускать их с рынка, реджектить оферы на покупку, как уже неоднократно происходило в случае со Сбером. Так что, все будет хорошо, ВА никуда не идет. Запомните этот твит (с) :)
З.Ы. Деполюдей и юриков не жалко. Несли деньги врагу, позарились на высокие прОценты - получите, распишитесь. Выводитесь под 1488%.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 07:47

  Solar_simfi написав:Рискну предположить, что Нацбанк не будет вводить ВА/отзывать лицензию у ВТБ. Суть не в необходимости закрытия вражеских банков, а, как раз напротив, в том, чтобы продолжать доить кцп, вынуждать их платить налоги, зарплаты персоналу, нести иные расходы, чуть менее, чем бесконечно докапитализировать банк, но в то же время, не выпускать их с рынка, реджектить оферы на покупку, как уже неоднократно происходило в случае со Сбером. Так что, все будет хорошо, ВА никуда не идет. Запомните этот твит (с) :)
З.Ы. Деполюдей и юриков не жалко. Несли деньги врагу, позарились на высокие прОценты - получите, распишитесь. Выводитесь под 1488%.

Значит деполюдям можно спокойно продлевать
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 07:56

Алексей77 Тоже такого мнения )
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 07:59

  Алексей77 написав:
  Solar_simfi написав:Рискну предположить, что Нацбанк не будет вводить ВА/отзывать лицензию у ВТБ. Суть не в необходимости закрытия вражеских банков, а, как раз напротив, в том, чтобы продолжать доить кцп, вынуждать их платить налоги, зарплаты персоналу, нести иные расходы, чуть менее, чем бесконечно докапитализировать банк, но в то же время, не выпускать их с рынка, реджектить оферы на покупку, как уже неоднократно происходило в случае со Сбером. Так что, все будет хорошо, ВА никуда не идет. Запомните этот твит (с) :)
З.Ы. Деполюдей и юриков не жалко. Несли деньги врагу, позарились на высокие прОценты - получите, распишитесь. Выводитесь под 1488%.

Значит деполюдям можно спокойно продлевать

Думка жибна...щоденно виносити по 350 у.о. та 10000 грн, ну і безналом грн в кого не Скарбничка.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 07:59

  ishvara написав:Алексей77 Тоже такого мнения )

вышел из БМ переводом в
ВТБ
в евро\
теперь смотрю чтобы быстрее вывести просто уникальный курс - EUR 31,26 33,13 :mrgreen:
никому не верю
sens
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Речь про продлевать, а не выносить. Выносить надо было раньше, когда давали без ограничений.
ishvara
 
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