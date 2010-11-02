До кінця не згорнув...Харків, Дніпро та Київ попали в западню.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 08:42
До кінця не згорнув...Харків, Дніпро та Київ попали в западню.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 08:44
Продлевать, это когда сам продлеваешь. А когда тебе тупо пролонгировали депо на год, хотя в договоре лонгация отменена, то это напрягает. Тем более деньги у них есть.
Ведь такая проблема только с валютными депозитами, с гривной проблем нет.
П.С. Есть карты, не могут СВИФТом, пусть кинут деньги на карту. Я так и быть, заберу по их грабительскому курсу.
Но нет, ни звонков, ничего. Втихаря пролонгировали.
Козлы.
Попало больше. Напомню на 5 ноября 2017 года, во многих городах отделения ВТБ работали и не собирались закрываться. В Виннице объявление о закрытии появилось 13 ноября.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 06 лис, 2018 08:59
Норматив місячної ліквідності на початок жовтня в банці був 8% при нормі 40%...слід слідкувати апологетам банки. Інфо публічна з 10 жовтня...чому караул не кричали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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