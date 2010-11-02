До кінця не згорнув...Харків, Дніпро та Київ попали в западню.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 08:42
До кінця не згорнув...Харків, Дніпро та Київ попали в западню.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 08:44
Продлевать, это когда сам продлеваешь. А когда тебе тупо пролонгировали депо на год, хотя в договоре лонгация отменена, то это напрягает. Тем более деньги у них есть.
Ведь такая проблема только с валютными депозитами, с гривной проблем нет.
П.С. Есть карты, не могут СВИФТом, пусть кинут деньги на карту. Я так и быть, заберу по их грабительскому курсу.
Но нет, ни звонков, ничего. Втихаря пролонгировали.
Козлы.
Попало больше. Напомню на 5 ноября 2017 года, во многих городах отделения ВТБ работали и не собирались закрываться. В Виннице объявление о закрытии появилось 13 ноября.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 06 лис, 2018 08:56
ребята, но вы все здесь асы на форуме. не ужели вы не знали, что банк сворачивает свою деятельность и в будущем кто не успел забрать, то будут проблемы?? банк молодец, он про это намекнул еще в 17г. когда начал сворачивать отделения по регионам.
А то здесь некоторые и далее обсуждали ставки и как они прекрасно вложились. и шло обсуждение не от бабушек, а от тех кто пережил несколько ВА.
А теперь ОЙ. Аж смешно читать все обсуждения от этих знатоков.
Додано: Вів 06 лис, 2018 08:59
Норматив місячної ліквідності на початок жовтня в банці був 8% при нормі 40%...слід слідкувати апологетам банки. Інфо публічна з 10 жовтня...чому караул не кричали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 09:36
Та ладно, в западню )
Просто некоторые решили рискнуть.
А я выносила $ несколько месяцев назад из Киева, правда пришлось ехать в другое отделение, так как мое закрыли.
Додано: Вів 06 лис, 2018 09:50
Re: ВТБ Банк
15 000 грн на клиента в сутки
Додано: Вів 06 лис, 2018 09:58
Додано: Вів 06 лис, 2018 09:59
Re: ВТБ Банк
Звоню на горячку, спрашиваю, почему не предупредили и была ли возможность зачислить деньги на карту вместо лонгации?
Ответ.
Перевести нет возможности, суд арестовал все счета.
Можно было зачислить деньги и на карту, но мы приняли решение депозит пролонгировать. Что делать не знаем, перезвоним.
Ограничение на снятие 15000 грн.
Лучше б им ВА ввели.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 06 лис, 2018 09:59
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Додано: Вів 06 лис, 2018 10:14
Re: ВТБ Банк
После такого потока г***а специально открыл депо на 3 месяца. Немного закинул, конечно, но поддержу ваших "врагов" принципиально.
ВТБ - лучшая банка, после ушедшей дельты.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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