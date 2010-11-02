Додано: Вів 06 лис, 2018 09:59

Звоню на горячку, спрашиваю, почему не предупредили и была ли возможность зачислить деньги на карту вместо лонгации?

Ответ.

Перевести нет возможности, суд арестовал все счета.

Можно было зачислить деньги и на карту, но мы приняли решение депозит пролонгировать. Что делать не знаем, перезвоним.

Ограничение на снятие 15000 грн.



Лучше б им ВА ввели.

Кто не пьёт, тот не рискует.