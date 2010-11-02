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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 10:32
Gas написав: Solar_simfi написав:
З.Ы. Деполюдей и юриков не жалко. Несли деньги врагу, позарились на высокие прОценты - получите, распишитесь. Выводитесь под 1488%.
После такого потока г***а специально открыл депо на 3 месяца. Немного закинул, конечно, но поддержу ваших "врагов" принципиально.
ВТБ - лучшая банка, после ушедшей дельты.
А вы ещё специально временной администрации дельты деньги отправьте, назло так сказать всем врагам
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Додано: Вів 06 лис, 2018 10:33
Solar_simfi написав:
Рискну предположить, что Нацбанк не будет вводить ВА/отзывать лицензию у ВТБ. Суть не в необходимости закрытия вражеских банков, а, как раз напротив, в том, чтобы продолжать доить кцп, вынуждать их платить налоги, зарплаты персоналу, нести иные расходы, чуть менее, чем бесконечно докапитализировать банк, но в то же время, не выпускать их с рынка, реджектить оферы на покупку, как уже неоднократно происходило в случае со Сбером. Так что, все будет хорошо, ВА никуда не идет. Запомните этот твит (с)
З.Ы. Деполюдей и юриков не жалко. Несли деньги врагу, позарились на высокие прОценты - получите, распишитесь. Выводитесь под 1488%.
Сказал бы я вам кто настоящий враг украинского гражданина-да боюсь вы не поймёте.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 10:41
Що за двіж, тепер свої 500 депобаксів тре місяць забирать, чи за тиждень можна?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 06 лис, 2018 11:01
chipmunk написав:
Що за двіж, тепер свої 500 депобаксів тре місяць забирать, чи за тиждень можна?
Депо автоматом пролонговуються. Щоб забрати роки підуть а то і десятиріччя.
Забудьте про забрати.
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