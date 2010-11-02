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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13461347134813491350>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:32

  Gas написав:
  Solar_simfi написав:З.Ы. Деполюдей и юриков не жалко. Несли деньги врагу, позарились на высокие прОценты - получите, распишитесь. Выводитесь под 1488%.

После такого потока г***а специально открыл депо на 3 месяца. Немного закинул, конечно, но поддержу ваших "врагов" принципиально.
ВТБ - лучшая банка, после ушедшей дельты.

А вы ещё специально временной администрации дельты деньги отправьте, назло так сказать всем врагам
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:33

  Solar_simfi написав:Рискну предположить, что Нацбанк не будет вводить ВА/отзывать лицензию у ВТБ. Суть не в необходимости закрытия вражеских банков, а, как раз напротив, в том, чтобы продолжать доить кцп, вынуждать их платить налоги, зарплаты персоналу, нести иные расходы, чуть менее, чем бесконечно докапитализировать банк, но в то же время, не выпускать их с рынка, реджектить оферы на покупку, как уже неоднократно происходило в случае со Сбером. Так что, все будет хорошо, ВА никуда не идет. Запомните этот твит (с) :)
З.Ы. Деполюдей и юриков не жалко. Несли деньги врагу, позарились на высокие прОценты - получите, распишитесь. Выводитесь под 1488%.

Сказал бы я вам кто настоящий враг украинского гражданина-да боюсь вы не поймёте.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:41

Re: ВТБ Банк

Що за двіж, тепер свої 500 депобаксів тре місяць забирать, чи за тиждень можна?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:01

  chipmunk написав:Що за двіж, тепер свої 500 депобаксів тре місяць забирать, чи за тиждень можна?

Депо автоматом пролонговуються. Щоб забрати роки підуть а то і десятиріччя.
Забудьте про забрати. :)
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:29

Re: ВТБ Банк

Как ВТБ уходил из городов? При закрытии отделений люди все забирали в том числе и действующие депозиты?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:32

  Алексей77 написав:Как ВТБ уходил из городов? При закрытии отделений люди все забирали в том числе и действующие депозиты?

Нет. Выплата в конце срока на карту или текущий либо СВИФТ в валюте в любой банк за счёт ВТБ. Почти год эта схема работала безотказно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:33

Re: ВТБ Банк

Алексей77 написав:Как ВТБ уходил из городов? При закрытии отделений люди все забирали в том числе и действующие депозиты?
Ні,в основному підписувались додаткові угоди на безкоштовний СВІФТ в будь-який банк по закінченні угоди по депо!
t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:33

  Алексей77 написав:Как ВТБ уходил из городов? При закрытии отделений люди все забирали в том числе и действующие депозиты?

Ні не забирали.
На діючі депо формували додаткову угоду що після закінчення тіло і % свіфтануть за наданими реквізитами в інший банк.
Але банка все це пох*рила і депо пролонгує. :mrgreen:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:36

Подскажите,есть счастливчики у кого не лонгировался депозит?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:39

  REA 1109 написав:Подскажите,есть счастливчики у кого не лонгировался депозит?

Только гривневый, упал на карту и ушёл по п2п.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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