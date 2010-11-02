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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1346134713481349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:55

Які вісті з полів...по 350 у. о. видають?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:00

Квесторе_поверніться
На горячке сказали, что денег нет в кассах по всей Украине. Ждут заседания суда по отмене ареста счетов.
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:03

  Алексей77 написав:Квесторе_поверніться
На горячке сказали, что денег нет в кассах по всей Украине. Ждут заседания суда по отмене ареста счетов.

Кепські справи. І на коли судове засідання призначено?
Яка справа?
Чи видумують всякі байки?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:09

Квесторе_поверніться
Еще даже даты нет. Хрень, Коломойщина в цвете
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:23

Чому банка не шле шифровку пу.
Приблизний текст.
Шеф, справи кепські, все пропало.
Висилайте резидентів з чумуданами валюти.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:59

Re: ВТБ Банк

Ну если счета арестованы, а судя по всему так и есть, то ВТБ поступил более менее порядочно.
Выплатить депо не может, хотя бы пролонгировал.
Главное чтоб, при возможности выплат, депо расторгли без потери процентов.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:01

  LuckyG написав:
  Solar_simfi написав:Рискну предположить, что Нацбанк не будет вводить ВА/отзывать лицензию у ВТБ. Суть не в необходимости закрытия вражеских банков, а, как раз напротив, в том, чтобы продолжать доить кцп, вынуждать их платить налоги, зарплаты персоналу, нести иные расходы, чуть менее, чем бесконечно докапитализировать банк, но в то же время, не выпускать их с рынка, реджектить оферы на покупку, как уже неоднократно происходило в случае со Сбером. Так что, все будет хорошо, ВА никуда не идет. Запомните этот твит (с) :)
З.Ы. Деполюдей и юриков не жалко. Несли деньги врагу, позарились на высокие прОценты - получите, распишитесь. Выводитесь под 1488%.

Сказал бы я вам кто настоящий враг украинского гражданина-да боюсь вы не поймёте.

Умоляю! Сгораю от нетерпения! Приоткройте завесу тайны? Сын Порошенка? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:03

  Фантом написав:Ну если счета арестованы, а судя по всему так и есть, то ВТБ поступил более менее порядочно.
Выплатить депо не может, хотя бы пролонгировал.
Главное чтоб, при возможности выплат, депо расторгли без потери процентов.

Повірили в легенду блокування рахунків?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:07

Solar_simfi
сын старшего
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 13:23

Значит пора повышать ставки, 10% и я занесу 100$ :)
demichh
 
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