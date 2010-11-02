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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:55
Які вісті з полів...по 350 у. о. видають?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 12:00
Квесторе_поверніться
На горячке сказали, что денег нет в кассах по всей Украине. Ждут заседания суда по отмене ареста счетов.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 12:03
Кепські справи. І на коли судове засідання призначено?
Яка справа?
Чи видумують всякі байки?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 12:09
Квесторе_поверніться
Еще даже даты нет. Хрень, Коломойщина в цвете
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Додано: Вів 06 лис, 2018 12:23
Чому банка не шле шифровку пу.
Приблизний текст.
Шеф, справи кепські, все пропало.
Висилайте резидентів з чумуданами валюти.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 12:59
Re: ВТБ Банк
Ну если счета арестованы, а судя по всему так и есть, то ВТБ поступил более менее порядочно.
Выплатить депо не может, хотя бы пролонгировал.
Главное чтоб, при возможности выплат, депо расторгли без потери процентов.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:01
Умоляю! Сгораю от нетерпения! Приоткройте завесу тайны? Сын Порошенка?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 06 лис, 2018 13:03
Повірили в легенду блокування рахунків?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 13:07
Solar_simfi
сын старшего
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