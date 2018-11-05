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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:28

Гаряча лінія каже, що ліміт по карткам на одного клієнта (на ІПН) - 15000 грн. на добу, але можна лише оплачувати покупки у ТСМ та знімати готівку у касі. СЕП та р2р з усіх карток відключено, це правда?
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:28

  lwa написав:
  Квесторе_поверніться написав:lwa, це ПІБ корумпував суд, мабуть.
В ВТБ для цього вже грошей не було...очевидно. :)

это тот же суд, который "корумпировал Коломойский"..... Вы свечку держали ?

По Коломойському рішення міжнародного суду.
Суд український лише допомагає виконувати те рішення.
Тут корумпувати...малоімовірно.
Свічку не тримав...тому і не впевнений на 100%.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:29

Что-то гривна "крепнет" подозрительно, на межбанке уже 27,95. За ним и официальный курс НБУ подтянется, а потом можно вводить ВА, чтобы зафиксировать, по какому курсу отдавать валютные депозиты. А отдавать начнут - будет 35.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:30

  Sanio написав:Гаряча лінія каже, що ліміт по карткам на одного клієнта (на ІПН) - 15000 грн. на добу, але можна лише оплачувати покупки у ТСМ та знімати готівку у касі. СЕП та р2р з усіх карток відключено, це правда?

Так каси порожні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:30

Re: ВТБ Банк

  Obval_Defoltovich написав:будет 35.

накаркаєте.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Sanio написав:Гаряча лінія каже, що ліміт по карткам на одного клієнта (на ІПН) - 15000 грн. на добу, але можна лише оплачувати покупки у ТСМ та знімати готівку у касі. СЕП та р2р з усіх карток відключено, це правда?

Так каси порожні.

Якщо це так - то банк вже неплатоспроможний! І тимчасова адміністрація у такому випадку - питання найближчого часу.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:40

Краще б до нового року дотягнули, та запропонували депозит "Новорічний" під 20,19%.
А якщо каси порожні - мабуть все зовсім погано. Справи кепські...
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:40

  Obval_Defoltovich написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Sanio написав:Гаряча лінія каже, що ліміт по карткам на одного клієнта (на ІПН) - 15000 грн. на добу, але можна лише оплачувати покупки у ТСМ та знімати готівку у касі. СЕП та р2р з усіх карток відключено, це правда?

Так каси порожні.

Якщо це так - то банк вже неплатоспроможний! І тимчасова адміністрація у такому випадку - питання найближчого часу.

Це погляд знизу...а погляд зверху ( з НБУ) може бачити іншу картину.
Це вони (НБУ) називають незначна втрата ліквідності. :wink:
В такі часи кредити перестають обслуговувати майже всі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Аlександр написав:надежде на Выбор

Це Ви про що?

Скоро увидим.
  Sanio написав:Гаряча лінія каже, що ліміт по карткам на одного клієнта (на ІПН) - 15000 грн. на добу, але можна лише оплачувати покупки у ТСМ та знімати готівку у касі. СЕП та р2р з усіх карток відключено, це правда?

Во время паники в ПИБе были следующие суточные ограничения:
500 грн. на переводы, 5000 грн. на снятие наличных, ограничений на покупки товаров не было или тот же лимит 15 000 грн., который можно было повысить, позвонив в Контакт-центр. Комиссии остались без изменений, согласно тарифам.
Так что, прорветесь!
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:44

  Stringer написав:Ватники уже совсем берега попутали - суд арестовывает активы банка...

Суд арестовал счета по причине того, что именно банк ВТБ Украина нанес ущерб Коломойскому?
п.с. И с ярлыками, не нужно уподобляться генпрокурору.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 06 лис, 2018 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Квесторе_поверніться

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