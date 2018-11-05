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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:28
Гаряча лінія каже, що ліміт по карткам на одного клієнта (на ІПН) - 15000 грн. на добу, але можна лише оплачувати покупки у ТСМ та знімати готівку у касі. СЕП та р2р з усіх карток відключено, це правда?
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:28
По Коломойському рішення міжнародного суду.
Суд український лише допомагає виконувати те рішення.
Тут корумпувати...малоімовірно.
Свічку не тримав...тому і не впевнений на 100%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:29
Что-то гривна "крепнет" подозрительно, на межбанке уже 27,95. За ним и официальный курс НБУ подтянется, а потом можно вводить ВА, чтобы зафиксировать, по какому курсу отдавать валютные депозиты. А отдавать начнут - будет 35.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:30
Так каси порожні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:30
Re: ВТБ Банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:36
Якщо це так - то банк вже неплатоспроможний! І тимчасова адміністрація у такому випадку - питання найближчого часу.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:40
Краще б до нового року дотягнули, та запропонували депозит "Новорічний" під 20,19%.
А якщо каси порожні - мабуть все зовсім погано. Справи кепські...
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:40
Це погляд знизу...а погляд зверху ( з НБУ) може бачити іншу картину.
Це вони (НБУ) називають незначна втрата ліквідності.
В такі часи кредити перестають обслуговувати майже всі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:41
Скоро увидим.
Во время паники в ПИБе были следующие суточные ограничения:
500 грн. на переводы, 5000 грн. на снятие наличных, ограничений на покупки товаров не было или тот же лимит 15 000 грн., который можно было повысить, позвонив в Контакт-центр. Комиссии остались без изменений, согласно тарифам.
Так что, прорветесь!
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:44
Суд арестовал счета по причине того, что именно банк ВТБ Украина нанес ущерб Коломойскому?
п.с. И с ярлыками, не нужно уподобляться генпрокурору.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 06 лис, 2018 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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