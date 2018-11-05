Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Sanio написав:Гаряча лінія каже, що ліміт по карткам на одного клієнта (на ІПН) - 15000 грн. на добу, але можна лише оплачувати покупки у ТСМ та знімати готівку у касі. СЕП та р2р з усіх карток відключено, це правда?
Во время паники в ПИБе были следующие суточные ограничения: 500 грн. на переводы, 5000 грн. на снятие наличных, ограничений на покупки товаров не было или тот же лимит 15 000 грн., который можно было повысить, позвонив в Контакт-центр. Комиссии остались без изменений, согласно тарифам. Так что, прорветесь!
Да там паники никакой не было! Сам ходил снимал по 170 евро, и за месяц походов в банк не увидел возле касс ни одного паникующего клиента. Отделения ПИБа вечно пустые. Может, потому что все, кто хотел, давно оттуда ушли. Интересно - там до сих пор действуют лимиты, или их отменили?
Nighthawk написав:Дуб каже, що вата фсьо. Мда. Sad but true...
По обрывкам разговоров юриков сегодня услышал, что платежи и в бюджет не идут.
Потрібно було раніше юрикам з банки втікати. Були в відділенні...що розвідали?
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Nighthawk написав:Дуб каже, що вата фсьо. Мда. Sad but true...
По обрывкам разговоров юриков сегодня услышал, что платежи и в бюджет не идут.
В таком случае НБУ должен вмешаться немедленно, ибо остановка платежей на более длительный период недопустима. Должно быть принято верное решение. Если в планах действительно есть "ВТБ уйти", значит в ближайшее время ВА и дальше всё по плану. В противном случае надо срочно поддержать банк ликвидностью, выдать кредит рефинансирования. Кстати, недавно один банк уже получал от НБУ солидный реф, но имя этого банка не называлось. В данном случае ВА не помешала бы - меньше успеют разнести.
Nighthawk написав:Дуб каже, що вата фсьо. Мда. Sad but true...
По обрывкам разговоров юриков сегодня услышал, что платежи и в бюджет не идут.
В таком случае НБУ должен вмешаться немедленно, ибо остановка платежей на более длительный период недопустима. Должно быть принято верное решение. Если в планах действительно есть "ВТБ уйти", значит в ближайшее время ВА и дальше всё по плану. В противном случае надо срочно поддержать банк ликвидностью, выдать кредит рефинансирования. Кстати, недавно один банк уже получал от НБУ солидный реф, но имя этого банка не называлось. В данном случае ВА не помешала бы - меньше успеют разнести.
Видно застави не мають щоб рефінанс НБУ виклянчити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Obval_Defoltovich написав:Якщо це так - то банк вже неплатоспроможний! І тимчасова адміністрація у такому випадку - питання найближчого часу.
Если будет ВА, то банк тогда точно 100% уйдет, полностью рассчитавшись с вкладчиками. Вопрос, нужно ли это нашему украинскому режиму? Хотя, проскальзывала информация, что до конца года еще один банк может уйти. А так, пока 50 на 50.
ruvex написав:п.с. И с ярлыками, не нужно уподобляться генпрокурору.
А очкарик уже добухался, т. к. на вопрос Госдепа: "Юрик, ты убийц активистки нашел-посадил?" - решил сразу свалить.
Obval_Defoltovich написав:
Квесторе_поверніться написав:Аlександр, в ПІБі зараз ліміти є?
Да там паники никакой не было! Сам ходил снимал по 170 евро, и за месяц походов в банк не увидел возле касс ни одного паникующего клиента. Отделения ПИБа вечно пустые. Может, потому что все, кто хотел, давно оттуда ушли. Интересно - там до сих пор действуют лимиты, или их отменили?