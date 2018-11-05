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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1351135213531354>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:46

Дуб каже, що вата фсьо. Мда. Sad but true...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:46

Аlександр, в ПІБі зараз ліміти є?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:48

  Аlександр написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Аlександр написав:надежде на Выбор

Це Ви про що?

Скоро увидим.
  Sanio написав:Гаряча лінія каже, що ліміт по карткам на одного клієнта (на ІПН) - 15000 грн. на добу, але можна лише оплачувати покупки у ТСМ та знімати готівку у касі. СЕП та р2р з усіх карток відключено, це правда?

Во время паники в ПИБе были следующие суточные ограничения:
500 грн. на переводы, 5000 грн. на снятие наличных, ограничений на покупки товаров не было или тот же лимит 15 000 грн., который можно было повысить, позвонив в Контакт-центр. Комиссии остались без изменений, согласно тарифам.
Так что, прорветесь!

Да там паники никакой не было! Сам ходил снимал по 170 евро, и за месяц походов в банк не увидел возле касс ни одного паникующего клиента. Отделения ПИБа вечно пустые. Может, потому что все, кто хотел, давно оттуда ушли. Интересно - там до сих пор действуют лимиты, или их отменили?
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:48

  Nighthawk написав:Дуб каже, що вата фсьо. Мда. Sad but true...

По обрывкам разговоров юриков сегодня услышал, что платежи и в бюджет не идут.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:52

  lel написав:
  Nighthawk написав:Дуб каже, що вата фсьо. Мда. Sad but true...

По обрывкам разговоров юриков сегодня услышал, что платежи и в бюджет не идут.

Потрібно було раніше юрикам з банки втікати.
Були в відділенні...що розвідали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:54

  lel написав:
  Nighthawk написав:Дуб каже, що вата фсьо. Мда. Sad but true...

По обрывкам разговоров юриков сегодня услышал, что платежи и в бюджет не идут.

В таком случае НБУ должен вмешаться немедленно, ибо остановка платежей на более длительный период недопустима. Должно быть принято верное решение. Если в планах действительно есть "ВТБ уйти", значит в ближайшее время ВА и дальше всё по плану. В противном случае надо срочно поддержать банк ликвидностью, выдать кредит рефинансирования. Кстати, недавно один банк уже получал от НБУ солидный реф, но имя этого банка не называлось.
В данном случае ВА не помешала бы - меньше успеют разнести.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:58

  Obval_Defoltovich написав: надо срочно поддержать банк ликвидностью, выдать кредит рефинансирования.

за такое, в военное время и растрелять могут
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:58

  Obval_Defoltovich написав:
  lel написав:
  Nighthawk написав:Дуб каже, що вата фсьо. Мда. Sad but true...

По обрывкам разговоров юриков сегодня услышал, что платежи и в бюджет не идут.

В таком случае НБУ должен вмешаться немедленно, ибо остановка платежей на более длительный период недопустима. Должно быть принято верное решение. Если в планах действительно есть "ВТБ уйти", значит в ближайшее время ВА и дальше всё по плану. В противном случае надо срочно поддержать банк ликвидностью, выдать кредит рефинансирования. Кстати, недавно один банк уже получал от НБУ солидный реф, но имя этого банка не называлось.
В данном случае ВА не помешала бы - меньше успеют разнести.

Видно застави не мають щоб рефінанс НБУ виклянчити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:59

  Obval_Defoltovich написав:Якщо це так - то банк вже неплатоспроможний! І тимчасова адміністрація у такому випадку - питання найближчого часу.

Если будет ВА, то банк тогда точно 100% уйдет, полностью рассчитавшись с вкладчиками. Вопрос, нужно ли это нашему украинскому режиму? Хотя, проскальзывала информация, что до конца года еще один банк может уйти. А так, пока 50 на 50.
  ruvex написав:п.с. И с ярлыками, не нужно уподобляться генпрокурору.

А очкарик уже добухался, т. к. на вопрос Госдепа: "Юрик, ты убийц активистки нашел-посадил?" - решил сразу свалить.
  Obval_Defoltovich написав:
  Квесторе_поверніться написав:Аlександр, в ПІБі зараз ліміти є?

Да там паники никакой не было! Сам ходил снимал по 170 евро, и за месяц походов в банк не увидел возле касс ни одного паникующего клиента. Отделения ПИБа вечно пустые. Может, потому что все, кто хотел, давно оттуда ушли. Интересно - там до сих пор действуют лимиты, или их отменили?

Давненько не интересовался, но смотрю, что еще повысили, как сумму, так и кол-во операций.
https://www.pib.ua/userfiles/files/05092018_limits.pdf
Аlександр
 
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  Квесторе_поверніться написав:
  Obval_Defoltovich написав:Видно застави не мають щоб рефінанс НБУ виклянчити.

Значит выход только один - ВА. И чем быстрее, тем лучше. Дабы еще больше не усугубить ситуацию.
Obval_Defoltovich
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