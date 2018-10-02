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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:04

  Квесторе_поверніться написав:Були в відділенні...що розвідали?

Банкомат не работает. В кассе -0. Много озабоченных представителей юр. лиц. Берут какие то справки.
Взял оригиналы договоров и получил карту Вам гроші. Вдруг прийдется по мизерным лимитам выводить.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:08

Re: ВТБ Банк

  Аlександр написав:Если будет ВА, то банк тогда точно 100% уйдет, полностью рассчитавшись с вкладчиками. Вопрос, нужно ли это нашему украинскому режиму? Хотя, проскальзывала информация, что до конца года еще один банк может уйти. А так, пока 50 на 50.

там была оговорка "с сохранением юр. лица" т.е. сдача банковской лицензии и продолжение деятельности, как фин компания
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:10

  Obval_Defoltovich написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Obval_Defoltovich написав:Видно застави не мають щоб рефінанс НБУ виклянчити.

Значит выход только один - ВА. И чем быстрее, тем лучше. Дабы еще больше не усугубить ситуацию.

:D :D :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:12

  lwa написав:
  Аlександр написав:Если будет ВА, то банк тогда точно 100% уйдет, полностью рассчитавшись с вкладчиками. Вопрос, нужно ли это нашему украинскому режиму? Хотя, проскальзывала информация, что до конца года еще один банк может уйти. А так, пока 50 на 50.

там была оговорка "с сохранением юр. лица" т.е. сдача банковской лицензии и продолжение деятельности, как фин компания

Всё верно
Определением суда от 5 сентября ВТБ, Проминвестбанку и Сбербанку также было запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т.д.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:17

Re: ВТБ Банк

VTB-Online работает,платежи с карточки "Скарбничка" проходят
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:18

Репутационные риски

А не скажется ли дефолт украинской дочки международной финансовой группы ВТБ, например на котировках акций того же ВТБ (РФ), которые торгуются не только в РФ? Понимает ли рук-во группы ВТБ репутационные риски, которые возникнут в случае ухода их дочернего банка под Фонд гарантирования?
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:22

Личные мысли и соображения

Кому интересно.
А. Мысли ДО посещения отделения:
1. Кураторы от НБУ работают во всех банках с российским госкапиталом аж с 14-го года. Значит, текущие меры были не только согласованы, но и одобрены сверху.
2. Комментарий НБУ вышел оперативно и был весьма сдержан. Более того, НБУ прямо наехал на совершенно неправомочные решения укросудов. Так как решения действительно совершенно отмороженные и могли состоятся только на Украине, причём ни при Кучме, ни при Януковиче такого абсурда бы не было (личное мнение), можно заключить, что НБУ в курсе всех проблем и, возможно, тоже пытается принять посильное участие.
3. Тарифы и лимиты были введены грамотно и оперативно, респект правлению, они извлекли уроки из проблем других банков. Косяки неизбежны, их будут разруливать со временем.
4. Очень может быть, что центральный офис (как в Киеве. так и в Москве) открыто говорит НБУ: ребята, или вы помогаете убрать эту чушь, или вы в конце концов сами будете выплачивать через фонд, причём процентов 90+ от имеющейся задолженности.

Б. Мысли ПОСЛЕ посещения отделения.
1. Фронт-офис работает грамотно, хоть и с нервами, но держится. Успокоил.
2. Платежи клиентов идут только налоговые, скорее всего в ручном или близком режиме.
3. Наличку выдают только под заказ фирмам и организациям на зарплату.
4. Руководство сидит в Первопрестольной, просит помощи.
5. При мне получили какую-то информацию и уже к следующему понедельнику рассчитывают поправить ситуацию. Не думаю, что так скоро, но Дай-то Бог.

Как всегда - мои наилучшие пожелания всем адекватным людям!
Всегда Ваш,
Баблонавт
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:38

Re: ВТБ Банк

  Баблонавт написав:причём процентов 90+ от имеющейся задолженности

Ця цифірь сильно перебільшена.
В зобовязаннях
біля 2,3 млрд кошти супостата.
біля 1,5 млрд кошти юриків
біля 2 млрд кошти фізиків
Виходить набагато менше 50%.
З точки зору дерибану ввести ТА вигідно...але це удар по морді пу... троха сцикотно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:42

Також перший заступник глави НБУ прокоментувала арешт акцій “дочок” російських держбанків, який був накладений Апеляційним судом м. Києва на вимогу низки компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським та його партнерами - як забезпечення їх позову щодо виконання рішення Арбітражного суду Гааги (Нідерланди) від 02.05.2018 про стягнення 139 млн дол з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції РФ як компенсації за нерухоме майно, експропрійоване (відібране) в згаданих “приватівських” структур у Криму після його анексії Росією.

“Вони [банки з російським держкапіталом] були змушені призупинити процес згортання. А це робили всі російські банки - і Промінвест, і навіть трохи Сбер, який до останнього сподівався, що може бути проданий. Я не хочу коментувати рішення суду, тому що воно дуже неоднозначне: якщо мова йде про чисті активи відповідачів, то це капітал, але ніяк не кредити, тому що це не гроші банку, а кошти, що належать вкладникам. Словом, нюансів там багато. Але в будь-якому випадку банки подали апеляцію, подивимося, чим все закінчиться”, - зауважила К. Рожкова.

02.10.2018, 09:00

http://финбаланс.ком.юа/news/NBU-banki ... zhortannya
PPO
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:46

Квесторе_поверніться
думаю, що питання не в сцикотно.
як не буде грошей, то не буде і банки.
Гроші є тільки в москви. Їм поки дають трохи часу влити гроші...
Особисто я в те, що московити дадуть банці грошей, не вірю - бездонна бочка колись має набриднути. А зараз дно бочки мені здається як ніколи бездонним
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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