Додано: Вів 06 лис, 2018 15:22

Кому интересно.

А. Мысли ДО посещения отделения:

1. Кураторы от НБУ работают во всех банках с российским госкапиталом аж с 14-го года. Значит, текущие меры были не только согласованы, но и одобрены сверху.

2. Комментарий НБУ вышел оперативно и был весьма сдержан. Более того, НБУ прямо наехал на совершенно неправомочные решения укросудов. Так как решения действительно совершенно отмороженные и могли состоятся только на Украине, причём ни при Кучме, ни при Януковиче такого абсурда бы не было (личное мнение), можно заключить, что НБУ в курсе всех проблем и, возможно, тоже пытается принять посильное участие.

3. Тарифы и лимиты были введены грамотно и оперативно, респект правлению, они извлекли уроки из проблем других банков. Косяки неизбежны, их будут разруливать со временем.

4. Очень может быть, что центральный офис (как в Киеве. так и в Москве) открыто говорит НБУ: ребята, или вы помогаете убрать эту чушь, или вы в конце концов сами будете выплачивать через фонд, причём процентов 90+ от имеющейся задолженности.



Б. Мысли ПОСЛЕ посещения отделения.

1. Фронт-офис работает грамотно, хоть и с нервами, но держится. Успокоил.

2. Платежи клиентов идут только налоговые, скорее всего в ручном или близком режиме.

3. Наличку выдают только под заказ фирмам и организациям на зарплату.

4. Руководство сидит в Первопрестольной, просит помощи.

5. При мне получили какую-то информацию и уже к следующему понедельнику рассчитывают поправить ситуацию. Не думаю, что так скоро, но Дай-то Бог.



Как всегда - мои наилучшие пожелания всем адекватным людям!

Всегда Ваш,

Баблонавт

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.