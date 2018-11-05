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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:57
Re: ВТБ Банк
Увидим, как подобные решения судов скажутся на имидже страны, имеющимся сотрудничестве с зарубежными инвесторами и на вхождением на внутренний рынок новых участников в том числе и банковских групп.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:58
Ну так велика частина проблем ВТБ від активів в Криму і ОРДЛО.
Хто там забрав мій Крим і почав війну як не пу.
А якщо не дасть грошей і похоронить ВТБ це буде перший прецендент банкруцтва банки з іноземним капіталом в Україні і вина буде однозначно на пу.
Спочатку призвів до проблем в банці, потім не підтримав чумуданами валюти.
Це буде зрада з його сторони.
100% має дати указівку Костіну про допомогу українській доньці.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 16:01
Ну а як Ігорю Валерійовичу прикажете свою власність з пащеки пу вицарапувать?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 16:11
И давно вы состоите в интимной близости с Игорем Валерьевичем, что так за него ж... рвете, в смысле переживаете ? Может за граждан Украины попереживаете - с их кармана Приват в чувство привели 140 млрд напечатали, так Вы предлагаете продолжить...
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:12
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:13
Ну уж не за счет граждан Украины являющихся клиентами банка с лицензией банка Украины.
Как бы там ни казалось, а злорадство, плохой помощник, уверяю Вас.
Платить за подобные решения будут все.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:21
Орієнтації традиційної і Ігор Валерійович то є хитрий єврей, скажем так для політкоректності. Якщо бути точним то з докапіталізації націоналізованого Привата монетизували млрд 26 (надрукували як ви кажете) якщо мені не зраджує память. Але тут вибір був простий або живий Приват або хаос в БС Неньки.
За громадян Неньки переживаю і в міру своїх можливостей допомагаю їм...але це інтимно не для преси, як Ви виразились.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 16:21
Проблема не в Бене и не в конкретных активах.
Если правда (надеюсь, что врут), что арест активов привел к кризису ликвидности, это означает общую проблему в законодательных механизмах.
Арест активов предназначен для сохранения этих активов до разрешения спора, а не для уничтожения активов.
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:24
Re: ВТБ Банк
Банка усохла до дрібної.
Особливого вихлопу від ТА не буде.
Але думаю що пу одумається і дасть указівку Костіну про допомого укрраїнській дочці.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 16:29
Re: ВТБ Банк
Проблема в пу що не підставив плече.
Нехай передасть чумудани з валютою.
Їх занесуть в НБУ.
НБУ дасть рефінанс під заставу.
І банка працює.
А проблему в цей час вирішують в судовій площині.
Правий Ігор Валерійович забере банку собі. Не правий - Суд його не підтримає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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