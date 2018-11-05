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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1353135413551356>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:57

Re: ВТБ Банк

Увидим, как подобные решения судов скажутся на имидже страны, имеющимся сотрудничестве с зарубежными инвесторами и на вхождением на внутренний рынок новых участников в том числе и банковских групп.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:58

  Betis_ck написав:Квесторе_поверніться
думаю, що питання не в сцикотно.
як не буде грошей, то не буде і банки.
Гроші є тільки в москви. Їм поки дають трохи часу влити гроші...
Особисто я в те, що московити дадуть банці грошей, не вірю - бездонна бочка колись має набриднути. А зараз дно бочки мені здається як ніколи бездонним

Ну так велика частина проблем ВТБ від активів в Криму і ОРДЛО.
Хто там забрав мій Крим і почав війну як не пу.
А якщо не дасть грошей і похоронить ВТБ це буде перший прецендент банкруцтва банки з іноземним капіталом в Україні і вина буде однозначно на пу.
Спочатку призвів до проблем в банці, потім не підтримав чумуданами валюти.
Це буде зрада з його сторони.
100% має дати указівку Костіну про допомогу українській доньці.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:01

  ruvex написав:Увидим, как подобные решения судов скажутся на имидже страны, имеющимся сотрудничестве с зарубежными инвесторами и на вхождением на внутренний рынок новых участников в том числе и банковских групп.

Ну а як Ігорю Валерійовичу прикажете свою власність з пащеки пу вицарапувать?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:11

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Увидим, как подобные решения судов скажутся на имидже страны, имеющимся сотрудничестве с зарубежными инвесторами и на вхождением на внутренний рынок новых участников в том числе и банковских групп.

Ну а як Ігорю Валерійовичу прикажете свою власність з пащеки пу вицарапувать?

И давно вы состоите в интимной близости с Игорем Валерьевичем, что так за него ж... рвете, в смысле переживаете ? Может за граждан Украины попереживаете - с их кармана Приват в чувство привели 140 млрд напечатали, так Вы предлагаете продолжить...
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:12

  osya1964 написав:VTB-Online работает,платежи с карточки "Скарбничка" проходят

Пополнил мобильный последними 2 грн со счета жены-все прошло моментально. Через ВТБ-онлайн.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:13

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Увидим, как подобные решения судов скажутся на имидже страны, имеющимся сотрудничестве с зарубежными инвесторами и на вхождением на внутренний рынок новых участников в том числе и банковских групп.

Ну а як Ігорю Валерійовичу прикажете свою власність з пащеки пу вицарапувать?

Ну уж не за счет граждан Украины являющихся клиентами банка с лицензией банка Украины.
Как бы там ни казалось, а злорадство, плохой помощник, уверяю Вас.
Платить за подобные решения будут все.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:21

  lwa написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Увидим, как подобные решения судов скажутся на имидже страны, имеющимся сотрудничестве с зарубежными инвесторами и на вхождением на внутренний рынок новых участников в том числе и банковских групп.

Ну а як Ігорю Валерійовичу прикажете свою власність з пащеки пу вицарапувать?

И давно вы состоите в интимной близости с Игорем Валерьевичем, что так за него ж... рвете, в смысле переживаете ? Может за граждан Украины попереживаете - с их кармана Приват в чувство привели 140 млрд напечатали, так Вы предлагаете продолжить...

Орієнтації традиційної і Ігор Валерійович то є хитрий єврей, скажем так для політкоректності. Якщо бути точним то з докапіталізації націоналізованого Привата монетизували млрд 26 (надрукували як ви кажете) якщо мені не зраджує память. Але тут вибір був простий або живий Приват або хаос в БС Неньки.
За громадян Неньки переживаю і в міру своїх можливостей допомагаю їм...але це інтимно не для преси, як Ви виразились. :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:21

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Увидим, как подобные решения судов скажутся на имидже страны, имеющимся сотрудничестве с зарубежными инвесторами и на вхождением на внутренний рынок новых участников в том числе и банковских групп.

Ну а як Ігорю Валерійовичу прикажете свою власність з пащеки пу вицарапувать?

Проблема не в Бене и не в конкретных активах.
Если правда (надеюсь, что врут), что арест активов привел к кризису ликвидности, это означает общую проблему в законодательных механизмах.
Арест активов предназначен для сохранения этих активов до разрешения спора, а не для уничтожения активов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:24

Re: ВТБ Банк

  ruvex написав:Ну уж не за счет граждан Украины являющихся клиентами банка с лицензией банка Украины.
Как бы там ни казалось, а злорадство, плохой помощник, уверяю Вас.
Платить за подобные решения будут все.

Банка усохла до дрібної.
Особливого вихлопу від ТА не буде.
Але думаю що пу одумається і дасть указівку Костіну про допомого укрраїнській дочці.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:29

Re: ВТБ Банк

  Сибарит написав:Проблема не в Бене и не в конкретных активах.
Если правда (надеюсь, что врут), что арест активов привел к кризису ликвидности, это означает общую проблему в законодательных механизмах.
Арест активов предназначен для сохранения этих активов до разрешения спора, а не для уничтожения активов.

Проблема в пу що не підставив плече.
Нехай передасть чумудани з валютою.
Їх занесуть в НБУ.
НБУ дасть рефінанс під заставу.
І банка працює.
А проблему в цей час вирішують в судовій площині.
Правий Ігор Валерійович забере банку собі. Не правий - Суд його не підтримає.
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