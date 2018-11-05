ruvex написав:Увидим, как подобные решения судов скажутся на имидже страны, имеющимся сотрудничестве с зарубежными инвесторами и на вхождением на внутренний рынок новых участников в том числе и банковских групп.
Ну а як Ігорю Валерійовичу прикажете свою власність з пащеки пу вицарапувать?
Проблема не в Бене и не в конкретных активах. Если правда (надеюсь, что врут), что арест активов привел к кризису ликвидности, это означает общую проблему в законодательных механизмах. Арест активов предназначен для сохранения этих активов до разрешения спора, а не для уничтожения активов.
Так активы физически сохранятся, только поменяют хозяев. Если пу говорит денег не дам, то ВА, затем фонд, козломойскому шиш - по решению суда, порошенко с ворушилиным через фонд деребанят активы за бесценок, а с пиплом рассчитаются за счет эмиссии гривны. Доллар вверх, цены/инфляция вверх. Занавес.
lwa написав:пиплом рассчитаются за счет эмиссии гривны
Скільки там тієї емісії - це ні на що не вплине. А банка для дерибану ласий шматок - хоча вже всі хорощі активи розпродали...мабуть.
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Квесторе_поверніться написав:А банка для дерибану ласий шматок
Ну если проводить рассмотрение в такой плоскости, тогда следующим актом будет ГТС, земля ну и предложенные выше - занавес. Хотя нет, занавес уже к тому времени сдерибанят. Все думал, почему тормозов про разворовыванию у нынешней власти (алигархата) нет абсолютно, так откуда им взяться с таким пониманием и поддержкой у народа.