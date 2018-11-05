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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1353135413551356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:31

  Сибарит написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Увидим, как подобные решения судов скажутся на имидже страны, имеющимся сотрудничестве с зарубежными инвесторами и на вхождением на внутренний рынок новых участников в том числе и банковских групп.

Ну а як Ігорю Валерійовичу прикажете свою власність з пащеки пу вицарапувать?

Проблема не в Бене и не в конкретных активах.
Если правда (надеюсь, что врут), что арест активов привел к кризису ликвидности, это означает общую проблему в законодательных механизмах.
Арест активов предназначен для сохранения этих активов до разрешения спора, а не для уничтожения активов.

Так активы физически сохранятся, только поменяют хозяев. Если пу говорит денег не дам, то ВА, затем фонд, козломойскому шиш - по решению суда, порошенко с ворушилиным через фонд деребанят активы за бесценок, а с пиплом рассчитаются за счет эмиссии гривны. Доллар вверх, цены/инфляция вверх. Занавес.
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:35

Re: ВТБ Банк

  lwa написав:пиплом рассчитаются за счет эмиссии гривны

Скільки там тієї емісії - це ні на що не вплине.
А банка для дерибану ласий шматок - хоча вже всі хорощі активи розпродали...мабуть.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:47

  Квесторе_поверніться написав:А банка для дерибану ласий шматок

Ну если проводить рассмотрение в такой плоскости, тогда следующим актом будет ГТС, земля ну и предложенные выше - занавес. Хотя нет, занавес уже к тому времени сдерибанят.
Все думал, почему тормозов про разворовыванию у нынешней власти (алигархата) нет абсолютно, так откуда им взяться с таким пониманием и поддержкой у народа.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:36

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:А банка для дерибану ласий шматок

Ну если проводить рассмотрение в такой плоскости, тогда следующим актом будет ГТС, земля ну и предложенные выше - занавес. Хотя нет, занавес уже к тому времени сдерибанят.
Все думал, почему тормозов про разворовыванию у нынешней власти (алигархата) нет абсолютно, так откуда им взяться с таким пониманием и поддержкой у народа.

Це ми відхилились від теми.
Як сьогодні зутрічали імяреків в відділеннях Дніпра і Харкова?
Є нова тема - відкриття рахунку на 10 грн, щоб в Алли по можливості отримати карту погорільця.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:53

Re: ВТБ Банк

Есть немного тут валютки...фигово конечно.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:58

  Stringer написав:Ватники уже совсем берега попутали - суд арестовывает активы банка, исполнитель приостанавливает их продажу и не даёт разбазаривать до момента вхождения нового собственника... а у них работает один колумб с америкой головного мозга
запрашивайте уже новые методички
А до чого тут банк? Держава Україна заблокувала рахунки й якщо не буде діяти закон то буде ТА й виплата з держбюджету компенсацій вкладникам й чергова пляма на репутації країни
bbc_80
 
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