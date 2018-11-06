sens написав:проффесор написав:
а что в этой ветки одни сказочники собрались ?
к 19 00 тролли утихомирились
у них что рабочий день окончен? о бесплатно нет вдохновения писать...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:04
у них что рабочий день окончен? о бесплатно нет вдохновения писать...
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:08
Re: ВТБ Банк
я например смотрю что пишут в России,а у них про укрВТБ ничего интересного
вывод - на форуме работают нагнетатели
никому не верю
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:10
Re: ВТБ Банк
Заеб@ли троли и нагнетающие паникеры.Убейтесь об стену.
Рядовой вкладчик адекватно все получит при любом раскладе.Finita.
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:27
Re: ВТБ Банк
Как отличить банкомат Укрсоцбанка от банкомата Альфа банка чтобы не попасть на комиссию при снятии?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:28
Льоха, Льоха... в банці ... очень пльохо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:31
в верхнем углу экрана когда вставите карту должен быть логотип Укрсоцбанка и отличие в меню...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:32
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:35
Звонил в Укрсоцбанк. Они утверждают что большинство их банкоматов уже "мигрировали" на Альфа банк.
Даже один в поле воин если он по русски скроен
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:37
Re: ВТБ Банк
І не назвали весь список банкоматів рідних?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:55
это действительно так. прежде чем ехать к банкомату Укрсоцбанка проверяйте информацию на сайте
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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