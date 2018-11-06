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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1355135613571358>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:04

  sens написав:
  проффесор написав:
  Obval_Defoltovich написав:Что-то гривна "крепнет" подозрительно, на межбанке уже 27,95. За ним и официальный курс НБУ подтянется, а потом можно вводить ВА, чтобы зафиксировать, по какому курсу отдавать валютные депозиты. А отдавать начнут - будет 35.


а что в этой ветки одни сказочники собрались ?


к 19 00 тролли утихомирились


у них что рабочий день окончен? о бесплатно нет вдохновения писать...
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:08

Re: ВТБ Банк

  проффесор написав:о бесплатно

я например смотрю что пишут в России,а у них про укрВТБ ничего интересного
вывод - на форуме работают нагнетатели
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:10

Re: ВТБ Банк

Заеб@ли троли и нагнетающие паникеры.Убейтесь об стену.
Рядовой вкладчик адекватно все получит при любом раскладе.Finita.
leha9111
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:27

Re: ВТБ Банк

Как отличить банкомат Укрсоцбанка от банкомата Альфа банка чтобы не попасть на комиссию при снятии?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:28

  leha9111 написав:Заеб@ли троли и нагнетающие паникеры.Убейтесь об стену.
Рядовой вкладчик адекватно все получит при любом раскладе.Finita.

Льоха, Льоха... в банці ... очень пльохо. :(
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:31

  badboy_russian написав:Как отличить банкомат Укрсоцбанка от банкомата Альфа банка чтобы не попасть на комиссию при снятии?

в верхнем углу экрана когда вставите карту должен быть логотип Укрсоцбанка и отличие в меню...
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:32

  badboy_russian написав:Как отличить банкомат Укрсоцбанка от банкомата Альфа банка чтобы не попасть на комиссию при снятии?


По надписи на нем?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:35

  vano80 написав:
  badboy_russian написав:Как отличить банкомат Укрсоцбанка от банкомата Альфа банка чтобы не попасть на комиссию при снятии?


По надписи на нем?
Звонил в Укрсоцбанк. Они утверждают что большинство их банкоматов уже "мигрировали" на Альфа банк.
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:37

Re: ВТБ Банк

  badboy_russian написав:Звонил в Укрсоцбанк. Они утверждают что большинство их банкоматов уже "мигрировали" на Альфа банк.

І не назвали весь список банкоматів рідних?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:55

  badboy_russian написав:
  vano80 написав:
  badboy_russian написав:Как отличить банкомат Укрсоцбанка от банкомата Альфа банка чтобы не попасть на комиссию при снятии?

По надписи на нем?

Звонил в Укрсоцбанк. Они утверждают что большинство их банкоматов уже "мигрировали" на Альфа банк.

это действительно так. прежде чем ехать к банкомату Укрсоцбанка проверяйте информацию на сайте https://ru.ukrsotsbank.com/branch/ но она обновляется как правило с запаздыванием на 1-2 неделю...
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