например в отделении на ул. Сагайдачного два банкомата и на внешних боках обоих написано Альфа-Банк, но у одного из них прошивка Укрсоца, а у второго Альфы...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:00
например в отделении на ул. Сагайдачного два банкомата и на внешних боках обоих написано Альфа-Банк, но у одного из них прошивка Укрсоца, а у второго Альфы...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:00
Cler На сайте интересующий меня банкомат есть. О комиссии как то предупреждает банкомат? Когда я смогу проверить сняли или нет? : )
Даже один в поле воин если он по русски скроен
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:08
если снимаете в рабочее время, то практически в онлайн режиме информацию о снятии сразу видно в интернет-банкинге, в нерабочее время может быть небольшое запаздывание - сначала увидите только сумму снятия, а уж потом через некоторое время полную информацию о операции. не запрашивайте для снятия суммы больше 1000 грн. за одну операцию. после того как банкомат вас предупредит о возможной комиссии во вмогих банкоматах следующий экран будет чёрный - жмите самую нижнюю кнопку на экране для продолжения...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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