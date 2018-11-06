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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13561357135813591360>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:00

  vano80 написав:
  badboy_russian написав:Как отличить банкомат Укрсоцбанка от банкомата Альфа банка чтобы не попасть на комиссию при снятии?

По надписи на нем?

например в отделении на ул. Сагайдачного два банкомата и на внешних боках обоих написано Альфа-Банк, но у одного из них прошивка Укрсоца, а у второго Альфы...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:00

Cler На сайте интересующий меня банкомат есть. О комиссии как то предупреждает банкомат? Когда я смогу проверить сняли или нет? : )
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:08

  badboy_russian написав:Cler На сайте интересующий меня банкомат есть. О комиссии как то предупреждает банкомат? Когда я смогу проверить сняли или нет? : )

если снимаете в рабочее время, то практически в онлайн режиме информацию о снятии сразу видно в интернет-банкинге, в нерабочее время может быть небольшое запаздывание - сначала увидите только сумму снятия, а уж потом через некоторое время полную информацию о операции. не запрашивайте для снятия суммы больше 1000 грн. за одну операцию. после того как банкомат вас предупредит о возможной комиссии во вмогих банкоматах следующий экран будет чёрный - жмите самую нижнюю кнопку на экране для продолжения...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:42

Cler Благодарю. Поступил проще. Позвонил в ВТБ и назвал город. Сказали что именно Укрсоцбанка в этом городе банкоматов нет : (
p.s. в супермаркете расплатился при помощи Скарбнычки без проблем. Так что это остался в данный момент единственный способ вывести деньги без комиссии...Кто подскажет какой лимит в день при оплате в торгово сервисной сети?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:51

Re: ВТБ Банк

Какие ограничения сейчас на снятие валюты?
Delta oporteat nos salvos fieri!
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:52

  badboy_russian написав:Cler Благодарю. Поступил проще. Позвонил в ВТБ и назвал город. Сказали что именно Укрсоцбанка в этом городе банкоматов нет : (
p.s. в супермаркете расплатился при помощи Скарбнычки без проблем. Так что это остался в данный момент единственный способ вывести деньги без комиссии...Кто подскажет какой лимит в день при оплате в торгово сервисной сети?


Покупайте подарочные сертификаты в Сильпо и Ватсонс.

Только, что на последних 95 грн пополнил киевстар. Всё зашло.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:17

ПІБ та Сбербанк коли тероризували то вони ставки по вкладах нормально підняли

В сбера за пролонгацію валютних депозитів була жирна надбавка 2% до ставки якщо вірно пам’ятаю

А тут пусто :cry:
Ніц немає
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:21

  Ukrainian написав:ПІБ та Сбербанк коли тероризували то вони ставки по вкладах нормально підняли

В сбера за пролонгацію валютних депозитів була жирна надбавка 2% до ставки якщо вірно пам’ятаю

А тут пусто :cry:
Ніц немає


Ещё не время...
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:28

  Ratatui написав:
  badboy_russian написав:Cler Благодарю. Поступил проще. Позвонил в ВТБ и назвал город. Сказали что именно Укрсоцбанка в этом городе банкоматов нет : (
p.s. в супермаркете расплатился при помощи Скарбнычки без проблем. Так что это остался в данный момент единственный способ вывести деньги без комиссии...Кто подскажет какой лимит в день при оплате в торгово сервисной сети?


Покупайте подарочные сертификаты в Сильпо и Ватсонс.

Только, что на последних 95 грн пополнил киевстар. Всё зашло.


Что-то Дельта вспомнилась. 1001 способ вывода денег, каждый из которых тут же перекрывался после радостного описания на форуме. А потом, тем, кто не суетился, обломилось счастье - двойной профит.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:30

Re: ВТБ Банк

Если валютный депозит закончился, он падает сейчас на текущий счет или пролонгируется? После окончания депозита с валютного счета выдают по 350$ в день сейчас? Есть ли вариант перевести в другой банк?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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