например в отделении на ул. Сагайдачного два банкомата и на внешних боках обоих написано Альфа-Банк, но у одного из них прошивка Укрсоца, а у второго Альфы...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:00
например в отделении на ул. Сагайдачного два банкомата и на внешних боках обоих написано Альфа-Банк, но у одного из них прошивка Укрсоца, а у второго Альфы...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:00
Cler На сайте интересующий меня банкомат есть. О комиссии как то предупреждает банкомат? Когда я смогу проверить сняли или нет? : )
Даже один в поле воин если он по русски скроен
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:08
если снимаете в рабочее время, то практически в онлайн режиме информацию о снятии сразу видно в интернет-банкинге, в нерабочее время может быть небольшое запаздывание - сначала увидите только сумму снятия, а уж потом через некоторое время полную информацию о операции. не запрашивайте для снятия суммы больше 1000 грн. за одну операцию. после того как банкомат вас предупредит о возможной комиссии во вмогих банкоматах следующий экран будет чёрный - жмите самую нижнюю кнопку на экране для продолжения...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:42
Cler Благодарю. Поступил проще. Позвонил в ВТБ и назвал город. Сказали что именно Укрсоцбанка в этом городе банкоматов нет : (
p.s. в супермаркете расплатился при помощи Скарбнычки без проблем. Так что это остался в данный момент единственный способ вывести деньги без комиссии...Кто подскажет какой лимит в день при оплате в торгово сервисной сети?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:51
Re: ВТБ Банк
Какие ограничения сейчас на снятие валюты?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:52
Покупайте подарочные сертификаты в Сильпо и Ватсонс.
Только, что на последних 95 грн пополнил киевстар. Всё зашло.
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:17
ПІБ та Сбербанк коли тероризували то вони ставки по вкладах нормально підняли
В сбера за пролонгацію валютних депозитів була жирна надбавка 2% до ставки якщо вірно пам’ятаю
А тут пусто
Ніц немає
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:21
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:28
Что-то Дельта вспомнилась. 1001 способ вывода денег, каждый из которых тут же перекрывался после радостного описания на форуме. А потом, тем, кто не суетился, обломилось счастье - двойной профит.
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:30
Re: ВТБ Банк
Если валютный депозит закончился, он падает сейчас на текущий счет или пролонгируется? После окончания депозита с валютного счета выдают по 350$ в день сейчас? Есть ли вариант перевести в другой банк?
Delta oporteat nos salvos fieri!
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