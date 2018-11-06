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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:39
varlo написав:
Если валютный депозит закончился, он падает сейчас на текущий счет или пролонгируется? После окончания депозита с валютного счета выдают по 350$ в день сейчас? Есть ли вариант перевести в другой банк?
все три нет
никому не верю
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:43
Барсик 22 написав:
банк молодец, он про это намекнул еще в 17г. когда начал сворачивать отделения по регионам.
А то здесь некоторые и далее обсуждали ставки и как они прекрасно вложились. и шло обсуждение не от бабушек, а от тех кто пережил несколько ВА.
Мы прекрасно вложились как раз потому, что легко и непринужденно пережили полтора десятка ВА
При этом, кстати, ничего не потеряв, а пару раз оказались даже с наваром
И почему Вы решили, что обсуждение тут не от бабушек?
Лично я стала бабушкой в 34 года
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:45
lubopytnaya написав: Барсик 22 написав:
банк молодец, он про это намекнул еще в 17г. когда начал сворачивать отделения по регионам.
А то здесь некоторые и далее обсуждали ставки и как они прекрасно вложились. и шло обсуждение не от бабушек, а от тех кто пережил несколько ВА.
Мы прекрасно вложились как раз потому, что легко и непринужденно пережили полтора десятка ВА
При этом, кстати, ничего не потеряв, а пару раз оказались даже с наваром
И почему Вы решили, что обсуждение тут не от бабушек?
Лично я стала бабушкой в 34 года
Надеюсь мой совет не ложить больше $5к в одну банку вы не проигнорили
Помню ваши жалобы
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:46
Вот читаю я вас тут, мужчины, и диву даюсь. Что за паника?!
Рано или поздно заберете свои монеты
Единственная жесть, что вклады без согласования пролонгируют. Но теперь на горьком опыте уважаемого Фантома
будем заблаговременно согласовывать с банком, что делать с закончившимся депозитом.
Мой ближайший валютный вклад заканчивает 8 ноября. У меня с отделением отношения душевные - может, и найдем какое-нибудь решение вместо пролонгации.
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:46
sens написав: varlo написав:
Если валютный депозит закончился, он падает сейчас на текущий счет или пролонгируется? После окончания депозита с валютного счета выдают по 350$ в день сейчас? Есть ли вариант перевести в другой банк?
все три нет
Т.е пока нет никаких вариантов вывести деньги?
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:52
varlo написав:
Т.е пока нет никаких вариантов вывести деньги?
пу зажав чумудани з валютою
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:52
Ukrainian написав:
Надеюсь мой совет не ложить больше $5к в одну банку вы не проигнорили
Помню ваши жалобы
Проигнорировала!
В данный момент у меня там шесть, не включая проценты.
А до середины октября было восемь
из-за того, БМ-овскую валюту перевела в ВТБ.
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:54
Квесторе_поверніться написав: varlo написав:
Т.е пока нет никаких вариантов вывести деньги?
пу зажав чумудани з валютою
Пу жебрак звідки в нього та валюта
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:55
в По позичить і віддасть
якраз зайців шоколадних хватить
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Додано: Вів 06 лис, 2018 21:58
lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Надеюсь мой совет не ложить больше $5к в одну банку вы не проигнорили
Помню ваши жалобы
Проигнорировала!
В данный момент у меня там шесть, не включая проценты.
А до середины октября было восемь
из-за того, БМ-овскую валюту перевела в ВТБ.
Будем надеяться курс не сильно изменится
30 грн за доллар при фонде 200
$6666.66
Число зверя в Библии
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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sens
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