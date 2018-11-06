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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1357135813591360>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:39

  varlo написав:Если валютный депозит закончился, он падает сейчас на текущий счет или пролонгируется? После окончания депозита с валютного счета выдают по 350$ в день сейчас? Есть ли вариант перевести в другой банк?
все три нет
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:43

  Барсик 22 написав:банк молодец, он про это намекнул еще в 17г. когда начал сворачивать отделения по регионам.
А то здесь некоторые и далее обсуждали ставки и как они прекрасно вложились. и шло обсуждение не от бабушек, а от тех кто пережил несколько ВА.

Мы прекрасно вложились как раз потому, что легко и непринужденно пережили полтора десятка ВА :D
При этом, кстати, ничего не потеряв, а пару раз оказались даже с наваром :wink:

И почему Вы решили, что обсуждение тут не от бабушек?
Лично я стала бабушкой в 34 года :)
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:45

  lubopytnaya написав:
  Барсик 22 написав:банк молодец, он про это намекнул еще в 17г. когда начал сворачивать отделения по регионам.
А то здесь некоторые и далее обсуждали ставки и как они прекрасно вложились. и шло обсуждение не от бабушек, а от тех кто пережил несколько ВА.

Мы прекрасно вложились как раз потому, что легко и непринужденно пережили полтора десятка ВА :D
При этом, кстати, ничего не потеряв, а пару раз оказались даже с наваром :wink:

И почему Вы решили, что обсуждение тут не от бабушек?
Лично я стала бабушкой в 34 года :)


Надеюсь мой совет не ложить больше $5к в одну банку вы не проигнорили

Помню ваши жалобы
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:46

Вот читаю я вас тут, мужчины, и диву даюсь. Что за паника?!
Рано или поздно заберете свои монеты :wink:
Единственная жесть, что вклады без согласования пролонгируют. Но теперь на горьком опыте уважаемого Фантома будем заблаговременно согласовывать с банком, что делать с закончившимся депозитом.
Мой ближайший валютный вклад заканчивает 8 ноября. У меня с отделением отношения душевные - может, и найдем какое-нибудь решение вместо пролонгации.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:46

  sens написав:
  varlo написав:Если валютный депозит закончился, он падает сейчас на текущий счет или пролонгируется? После окончания депозита с валютного счета выдают по 350$ в день сейчас? Есть ли вариант перевести в другой банк?
все три нет

Т.е пока нет никаких вариантов вывести деньги?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:52

Re: ВТБ Банк

  varlo написав:Т.е пока нет никаких вариантов вывести деньги?

пу зажав чумудани з валютою
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:52

  Ukrainian написав:Надеюсь мой совет не ложить больше $5к в одну банку вы не проигнорили

Помню ваши жалобы

Проигнорировала! :D
В данный момент у меня там шесть, не включая проценты.
А до середины октября было восемь :) из-за того, БМ-овскую валюту перевела в ВТБ.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:54

  Квесторе_поверніться написав:
  varlo написав:Т.е пока нет никаких вариантов вывести деньги?

пу зажав чумудани з валютою

Пу жебрак звідки в нього та валюта
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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в По позичить і віддасть
якраз зайців шоколадних хватить :)
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:58

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Надеюсь мой совет не ложить больше $5к в одну банку вы не проигнорили

Помню ваши жалобы

Проигнорировала! :D
В данный момент у меня там шесть, не включая проценты.
А до середины октября было восемь :) из-за того, БМ-овскую валюту перевела в ВТБ.

Будем надеяться курс не сильно изменится

30 грн за доллар при фонде 200
$6666.66

Число зверя в Библии
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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