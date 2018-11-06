все три нет
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:39
все три нет
никому не верю
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:43
Мы прекрасно вложились как раз потому, что легко и непринужденно пережили полтора десятка ВА
При этом, кстати, ничего не потеряв, а пару раз оказались даже с наваром
И почему Вы решили, что обсуждение тут не от бабушек?
Лично я стала бабушкой в 34 года
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:45
Надеюсь мой совет не ложить больше $5к в одну банку вы не проигнорили
Помню ваши жалобы
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:46
Вот читаю я вас тут, мужчины, и диву даюсь. Что за паника?!
Рано или поздно заберете свои монеты
Единственная жесть, что вклады без согласования пролонгируют. Но теперь на горьком опыте уважаемого Фантома будем заблаговременно согласовывать с банком, что делать с закончившимся депозитом.
Мой ближайший валютный вклад заканчивает 8 ноября. У меня с отделением отношения душевные - может, и найдем какое-нибудь решение вместо пролонгации.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:46
Т.е пока нет никаких вариантов вывести деньги?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:52
Re: ВТБ Банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:52
Проигнорировала!
В данный момент у меня там шесть, не включая проценты.
А до середины октября было восемь из-за того, БМ-овскую валюту перевела в ВТБ.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:54
Пу жебрак звідки в нього та валюта
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:55
в По позичить і віддасть
якраз зайців шоколадних хватить
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:58
Будем надеяться курс не сильно изменится
30 грн за доллар при фонде 200
$6666.66
Число зверя в Библии
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Зараз переглядають цей форум: casper12, lubopytnaya, slasva, Tolevas, vitaliy1111, vollena71, Кочевник, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|