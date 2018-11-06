Додано: Вів 06 лис, 2018 23:05

У Фантома если я правильно понял, была допка по окончанию срока депо отправить в другой банк (на Аллу). Пролонгировали по той причине что не могил оплавить.

Если у Вас по депозиту указано на текущий счет или на "скарбничку", то туда он и упадет. А там уже сами решайте - пополнять столбы или ждать когда кассы начнут пополнять.