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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13581359136013611362>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:10

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:купите по 22


посміхнуло

чому не по 4-50ть :)


по 4-50 - это, если Юля победит. Она может. Сначала прикажет по 4-50, а потом сразу просто по 50. 2008-й помним, любим, скорбим
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:15

  Tolevas написав:
  sens написав:
  varlo написав:Если валютный депозит закончился, он падает сейчас на текущий счет или пролонгируется? После окончания депозита с валютного счета выдают по 350$ в день сейчас? Есть ли вариант перевести в другой банк?
все три нет


что значит "все три нет"?
Насколько я понял, падает на текущий и по 350 в день на момент, т.е. дней 17-18, как на работу.

Лимит есть, денег в кассах, тем более валюты, нет
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:17

  Tolevas написав:Да откуда вы взяли про пролонгацию? ОБС такое ОБС...

Фантом не ОБС, он много полезного пишет на форуме.
И даже если пролонгация его депозита - это единичный случай, то все равно это повод для остальных форумчан заблаговременно принять меры, чтобы не попасть на возможную пролонгацию.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:29

  lubopytnaya написав:
  Tolevas написав:Да откуда вы взяли про пролонгацию? ОБС такое ОБС...

Фантом не ОБС, он много полезного пишет на форуме.
И даже если пролонгация его депозита - это единичный случай, то все равно это повод для остальных форумчан заблаговременно принять меры, чтобы не попасть на возможную пролонгацию.


так он написал, что мол срок депозита оказался неожиданно в два раза больше. Это подлог, а не пролонгация. При этом непонятно зачем так мелочиться из-за 100 долларов.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:30

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:купите по 22


посміхнуло

Ничего смешного. Помните 2015-й?
В феврале курс 28, а в июне 2105.8829
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:34

  Tolevas написав:При этом непонятно зачем так мелочиться из-за 100 долларов.

Но у меня-то не 100 долларов. Поэтому, благодаря Фантому, я завтра уточню в отделении, какая судьба уготовлена моему депозиту, который закончится послезавтра.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 22:38

  lubopytnaya написав:
  Tolevas написав:При этом непонятно зачем так мелочиться из-за 100 долларов.

Но у меня-то не 100 долларов. Поэтому, благодаря Фантому, я завтра уточню в отделении, какая судьба уготовлена моему депозиту, который закончится послезавтра.


Я сегодня спрашивал. У меня заканчивается 24-го. Сказали, что мол пролонгация - это байки.
По поводу мелочиться, я имел ввиду отнюдь не Фантома, а банк - зачем ему идти на явный подлог (изменение строка - это не пролонгация) из-за мизерной суммы?
Но Вы, конечно, спросите. И будет интересно, что дальше, как будет идти процесс выема.
Пошел снимать скриншот с экрана с вкладами. Мало ли что.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:03

Re: ВТБ Банк

  AlexSV написав:Лимит есть, денег в кассах, тем более валюты, нет

Точно, мне пачку по 2$ впервые не продали. Вся валюта только под выдачу депозитов.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:05

  BBC написав:
  AlexSV написав:Лимит есть, денег в кассах, тем более валюты, нет

Точно, мне пачку по 2$ впервые не продали. Вся валюта только под выдачу депозитов.


Вы хотели купить доллар по курсу 29? Мсье знает толк в извращениях :)
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:05

Re: ВТБ Банк

У Фантома если я правильно понял, была допка по окончанию срока депо отправить в другой банк (на Аллу). Пролонгировали по той причине что не могил оплавить.
Если у Вас по депозиту указано на текущий счет или на "скарбничку", то туда он и упадет. А там уже сами решайте - пополнять столбы или ждать когда кассы начнут пополнять.
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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