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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1359136013611362>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:08

Re: ВТБ Банк

  Tolevas написав:Вы хотели купить доллар по курсу 29? Мсье знает толк в извращениях :)
Да, нужно было 100 банкнот по 2$.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:09

"Корреспондент" нагнетает:

Как пишет журналист Александр Дубинский в Facebook, банк вскоре могут признать неплатежеспособным.

"У ВТБ-банк Украина стали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону О банках до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования вкладов, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий", - пишет он.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:09

  Tolevas написав:
  BBC написав:
  AlexSV написав:Лимит есть, денег в кассах, тем более валюты, нет

Точно, мне пачку по 2$ впервые не продали. Вся валюта только под выдачу депозитов.


Вы хотели купить доллар по курсу 29? Мсье знает толк в извращениях :)

Продадите мне пачку $2 купюр по 29 ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:13

  Ukrainian написав:Продадите мне пачку $2 купюр по 29 ?


У меня только две такие купюры а рамочке на тумбочке. А одну такую я подарил другу из США. Так что не продам.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:19

Re: ВТБ Банк

  Tolevas написав:При этом непонятно зачем так мелочиться из-за 100 долларов.
количество записей/счетов в базе для фонда
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:20

  Tolevas написав:
  Ukrainian написав:Продадите мне пачку $2 купюр по 29 ?


У меня только две такие купюры а рамочке на тумбочке. А одну такую я подарил другу из США. Так что не продам.


Не путайте купюры 1976 г. (которые ценятся у коллекционеров) и их реплику от 2003 г., которые никакой коллекционной ценности не представляют.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:27

Re: ВТБ Банк

Ну раз меня тут упомянули. :) :)
Я свои основные депо забрал ещё в мае, потому что ВТБ из моего города свалило в декабре прошлого года.
Были столбики, которые закончились в аккурат 5 ноября. Гривневые ушли по п2п.
Долларовые должны были, но не ушли СВИФТом в другой банк.
Можно наверное, в VTB ONLINE поменять СВИФТ перевод на выплату на карту, там такая возможность есть, и вывести доллары по курсу 27,5. Но эта тема уже скорей всего не работает. Да и проценты после такого начисляться не будут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:29

А когда ВТБ мигрирует 2625->2620?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:30

  Фантом написав:Ну раз меня тут упомянули. :) :)
Я свои основные депо забрал ещё в мае, потому что ВТБ из моего города свалило в декабре прошлого года.
Были столбики, которые закончились в аккурат 5 ноября. Гривневые ушли по п2п.
Долларовые должны были, но не ушли СВИФТом в другой банк.
Можно наверное, в VTB ONLINE поменять СВИФТ перевод на выплату на карту, там такая возможность есть, и вывести доллары по курсу 27,5. Но эта тема уже скорей всего не работает. Да и проценты после такого начисляться не будут.

Много процентов?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:33

  Ukrainian написав:Много процентов?

лонгация на тех же условиях, что и год назад.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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