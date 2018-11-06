Да, нужно было 100 банкнот по 2$.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:08
Re: ВТБ Банк
Да, нужно было 100 банкнот по 2$.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:09
"Корреспондент" нагнетает:
Как пишет журналист Александр Дубинский в Facebook, банк вскоре могут признать неплатежеспособным.
"У ВТБ-банк Украина стали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону О банках до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования вкладов, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий", - пишет он.
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:09
Продадите мне пачку $2 купюр по 29 ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:13
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:19
Re: ВТБ Банк
количество записей/счетов в базе для фонда
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:20
Не путайте купюры 1976 г. (которые ценятся у коллекционеров) и их реплику от 2003 г., которые никакой коллекционной ценности не представляют.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:27
Re: ВТБ Банк
Ну раз меня тут упомянули.
Я свои основные депо забрал ещё в мае, потому что ВТБ из моего города свалило в декабре прошлого года.
Были столбики, которые закончились в аккурат 5 ноября. Гривневые ушли по п2п.
Долларовые должны были, но не ушли СВИФТом в другой банк.
Можно наверное, в VTB ONLINE поменять СВИФТ перевод на выплату на карту, там такая возможность есть, и вывести доллары по курсу 27,5. Но эта тема уже скорей всего не работает. Да и проценты после такого начисляться не будут.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:30
Много процентов?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:33
Кто не пьёт, тот не рискует.
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