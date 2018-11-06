|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:51
IMPRINTER написав:
Не путайте купюры 1976 г. (которые ценятся у коллекционеров) и их реплику от 2003 г., которые никакой коллекционной ценности не представляют.
Как из моих сообщений следовало, что я что-то путаю?
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 703
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лис, 2018 23:53
Фантом написав:
Да и проценты после такого начисляться не будут.
Проценты на 100 долларов? 4 доллара за год?
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 703
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 00:10
BBC написав:
А когда ВТБ мигрирует 2625->2620?
Походу уже никогда)))
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35371
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5627 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Сер 07 лис, 2018 00:18
IMPRINTER написав: BBC написав:
А когда ВТБ мигрирует 2625->2620?
Походу уже никогда)))
Сейчас миграция начинается в сторону кладбища )))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28720
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2805 раз.
- Подякували: 4630 раз.
-
- Профіль
-
7
2
1
Додано: Сер 07 лис, 2018 00:26
Не под передачу ли ВТБ в фонд сейчас загнали курс доллара ниже 28 на Межбанке?
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 703
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 00:29
Tolevas написав:
Не под передачу ли ВТБ в фонд сейчас загнали курс доллара ниже 28 на Межбанке?
Похоже на то, как же ещё в карман к вкладчикам залезть да поглубже.
Шёл четвёртый год европейских реформ.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 7250
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 07 лис, 2018 00:30
Tolevas написав:
Не под передачу ли ВТБ в фонд сейчас загнали курс доллара ниже 28 на Межбанке?
в втб ничтожно малое количество вкладчиков, чтоб ради этого понижать курс .. будьте проще )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35371
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5627 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Сер 07 лис, 2018 00:33
IMPRINTER написав: Tolevas написав:
Не под передачу ли ВТБ в фонд сейчас загнали курс доллара ниже 28 на Межбанке?
в втб ничтожно малое количество вкладчиков, чтоб ради этого понижать курс .. будьте проще )
Значит совпадение.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 7250
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 07 лис, 2018 00:35
Tolevas написав:
Не под передачу ли ВТБ в фонд сейчас загнали курс доллара ниже 28 на Межбанке?
Нет, там другие расклады. Минфин получил доллары от размещения евробондов, а в бюджет надо гривну . Вот Минфин и продает немного долларов, а НБУ их покупает, так что курс сильно не просядет. Все в пределах 1%
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28720
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2805 раз.
- Подякували: 4630 раз.
-
- Профіль
-
7
2
1
Додано: Сер 07 лис, 2018 00:47
Так что, я так понимаю, сценариев без ВА уже не рассматривается? А кто может напомнить, какая ситуация была с Проминвестом несколько лет назад? Там же тоже по крохам выдавали долго, но в итоге ВА так и не ввели.
-
DjPavel
-
- Фундаментальний експерт
-
- Повідомлень: 1427
- З нами з: 06.07.08
- Подякував: 1013 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|63485
|7929661
|
Сер 07 лис, 2018 00:03
Cler
|
|32428
|4015442
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|5112
|828327
|
Вів 06 лис, 2018 20:33
sens
|