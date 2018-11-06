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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1359136013611362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:51

  IMPRINTER написав:Не путайте купюры 1976 г. (которые ценятся у коллекционеров) и их реплику от 2003 г., которые никакой коллекционной ценности не представляют.


Как из моих сообщений следовало, что я что-то путаю?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 23:53

  Фантом написав:Да и проценты после такого начисляться не будут.


Проценты на 100 долларов? 4 доллара за год? :)
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:10

  BBC написав:А когда ВТБ мигрирует 2625->2620?


Походу уже никогда)))
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:18

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:А когда ВТБ мигрирует 2625->2620?


Походу уже никогда)))


Сейчас миграция начинается в сторону кладбища )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:26

Не под передачу ли ВТБ в фонд сейчас загнали курс доллара ниже 28 на Межбанке?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:29

  Tolevas написав:Не под передачу ли ВТБ в фонд сейчас загнали курс доллара ниже 28 на Межбанке?

Похоже на то, как же ещё в карман к вкладчикам залезть да поглубже.

Шёл четвёртый год европейских реформ.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:30

  Tolevas написав:Не под передачу ли ВТБ в фонд сейчас загнали курс доллара ниже 28 на Межбанке?


в втб ничтожно малое количество вкладчиков, чтоб ради этого понижать курс .. будьте проще )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:33

  IMPRINTER написав:
  Tolevas написав:Не под передачу ли ВТБ в фонд сейчас загнали курс доллара ниже 28 на Межбанке?


в втб ничтожно малое количество вкладчиков, чтоб ради этого понижать курс .. будьте проще )

Значит совпадение.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:35

  Tolevas написав:Не под передачу ли ВТБ в фонд сейчас загнали курс доллара ниже 28 на Межбанке?


Нет, там другие расклады. Минфин получил доллары от размещения евробондов, а в бюджет надо гривну . Вот Минфин и продает немного долларов, а НБУ их покупает, так что курс сильно не просядет. Все в пределах 1%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 00:47

Так что, я так понимаю, сценариев без ВА уже не рассматривается? А кто может напомнить, какая ситуация была с Проминвестом несколько лет назад? Там же тоже по крохам выдавали долго, но в итоге ВА так и не ввели.
DjPavel
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