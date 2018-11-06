|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 04:00
DjPavel написав:
Так что, я так понимаю, сценариев без ВА уже не рассматривается? А кто может напомнить, какая ситуация была с Проминвестом несколько лет назад? Там же тоже по крохам выдавали долго, но в итоге ВА так и не ввели.
ВА нужна технически для восстановления ликвидности и возможной докапитализации банка. При ВА постановление т.зв. "суда" не действует, а именно оно заблокировало нормальною работу.
-
bbc_80
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|63485
|7929791
|
Сер 07 лис, 2018 00:03
Cler
|
|32428
|4015501
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|5112
|828337
|
Вів 06 лис, 2018 20:33
sens
|