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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1360136113621363

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 04:00

  DjPavel написав:Так что, я так понимаю, сценариев без ВА уже не рассматривается? А кто может напомнить, какая ситуация была с Проминвестом несколько лет назад? Там же тоже по крохам выдавали долго, но в итоге ВА так и не ввели.

ВА нужна технически для восстановления ликвидности и возможной докапитализации банка. При ВА постановление т.зв. "суда" не действует, а именно оно заблокировало нормальною работу.
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 05:39

Re: ВТБ Банк

Закончился сегодня долларовый депозит, упал на скарбнычку вместе с процентами.

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sergise
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 06:20

  Tolevas написав:"Корреспондент" нагнетает:

Как пишет журналист Александр Дубинский в Facebook, банк вскоре могут признать неплатежеспособным.

"У ВТБ-банк Украина стали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону О банках до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования вкладов, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий", - пишет он.

Дубина человек бени-шо тут непонятного???
никому не верю
sens
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