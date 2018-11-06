ВА нужна технически для восстановления ликвидности и возможной докапитализации банка. При ВА постановление т.зв. "суда" не действует, а именно оно заблокировало нормальною работу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 04:00
ВА нужна технически для восстановления ликвидности и возможной докапитализации банка. При ВА постановление т.зв. "суда" не действует, а именно оно заблокировало нормальною работу.
Додано: Сер 07 лис, 2018 05:39
Re: ВТБ Банк
Закончился сегодня долларовый депозит, упал на скарбнычку вместе с процентами.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 06:20
Дубина человек бени-шо тут непонятного???
никому не верю
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