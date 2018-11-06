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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 05:39
Закончился сегодня долларовый депозит, упал на скарбнычку вместе с процентами.
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sergise
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Додано: Сер 07 лис, 2018 06:20
Tolevas написав:
"Корреспондент" нагнетает:
Как пишет журналист Александр Дубинский в Facebook, банк вскоре могут признать неплатежеспособным.
"У ВТБ-банк Украина стали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону О банках до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования вкладов, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий", - пишет он.
Дубина человек бени-шо тут непонятного???
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 07 лис, 2018 08:40
bbc_80 написав: DjPavel написав:
Так что, я так понимаю, сценариев без ВА уже не рассматривается? А кто может напомнить, какая ситуация была с Проминвестом несколько лет назад? Там же тоже по крохам выдавали долго, но в итоге ВА так и не ввели.
ВА нужна технически для восстановления ликвидности и возможной докапитализации банка. При ВА постановление т.зв. "суда" не действует, а именно оно заблокировало нормальною работу.
В теории, - да. На практике в ФГВ докторов нет, только санитары, которые выносят.
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Яша
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Додано: Сер 07 лис, 2018 08:49
Можно ли переводить на другой счёт в Втб (другого человека)?
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varlo
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Додано: Сер 07 лис, 2018 08:49
Вчера перед закрытием дозвонился к своему оперу, сказала что запара нереальная, восстанавливают ликвидность. Видимо решение уже есть
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Алексей77
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Додано: Сер 07 лис, 2018 08:51
Вітаю всіх вкладників ВТБ, особливо мимікруючого під українця. ВТБ-всьо. Ой!
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Jerry
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Додано: Сер 07 лис, 2018 08:54
Jerry написав:
Вітаю всіх вкладників ВТБ, особливо мимікруючого під українця. ВТБ-всьо. Ой!
Звідки інфо?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:10
Гривну-да. Комиссию увидите до отправки. И лимит тоже.
varlo написав:Можно ли переводить на другой счёт в Втб (другого человека)?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:16
sens написав:
Дубина человек бени-шо тут непонятного???
журналістика - незалежна ні від кого
як може журналіст працювати на когось?
нонсеннс
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sens
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