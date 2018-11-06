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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1361136213631364>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 05:39

Re: ВТБ Банк

Закончился сегодня долларовый депозит, упал на скарбнычку вместе с процентами.

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sergise
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 06:20

  Tolevas написав:"Корреспондент" нагнетает:

Как пишет журналист Александр Дубинский в Facebook, банк вскоре могут признать неплатежеспособным.

"У ВТБ-банк Украина стали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону О банках до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования вкладов, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий", - пишет он.

Дубина человек бени-шо тут непонятного???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 08:40

  bbc_80 написав:
  DjPavel написав:Так что, я так понимаю, сценариев без ВА уже не рассматривается? А кто может напомнить, какая ситуация была с Проминвестом несколько лет назад? Там же тоже по крохам выдавали долго, но в итоге ВА так и не ввели.

ВА нужна технически для восстановления ликвидности и возможной докапитализации банка. При ВА постановление т.зв. "суда" не действует, а именно оно заблокировало нормальною работу.

В теории, - да. На практике в ФГВ докторов нет, только санитары, которые выносят.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 08:49

Re: ВТБ Банк

Можно ли переводить на другой счёт в Втб (другого человека)?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 08:49

Re: ВТБ Банк

Вчера перед закрытием дозвонился к своему оперу, сказала что запара нереальная, восстанавливают ликвидность. Видимо решение уже есть
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 08:51

Вітаю всіх вкладників ВТБ, особливо мимікруючого під українця. ВТБ-всьо. Ой!
Jerry
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 08:54

  Jerry написав:Вітаю всіх вкладників ВТБ, особливо мимікруючого під українця. ВТБ-всьо. Ой!

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Re: ВТБ Банк

Гривну-да. Комиссию увидите до отправки. И лимит тоже.
varlo написав:Можно ли переводить на другой счёт в Втб (другого человека)?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:16

Re: ВТБ Банк

  sens написав:Дубина человек бени-шо тут непонятного???


журналістика - незалежна ні від кого
як може журналіст працювати на когось? :)
нонсеннс
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  Алексей77 написав:...восстанавливают ликвидность...

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