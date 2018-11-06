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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:28
sens написав: Tolevas написав:
"Корреспондент" нагнетает:
Как пишет журналист Александр Дубинский в Facebook, банк вскоре могут признать неплатежеспособным.
"У ВТБ-банк Украина стали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону О банках до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования вкладов, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий", - пишет он.
Дубина человек бени-шо тут непонятного???
Непонятно то, что он как не напишет бобик здох, так тот и здыхает.
Или он неправильно говорит, что они пиз...ят наши деньги? У вас есть сомнения в этом?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 09:59
Можно ли доллар перевести в гривну и перевести на счёт другого человека в Втб? Можно ли это сделать онлайн?
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sens
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