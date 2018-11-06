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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1361136213631364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:28

  sens написав:
  Tolevas написав:"Корреспондент" нагнетает:

Как пишет журналист Александр Дубинский в Facebook, банк вскоре могут признать неплатежеспособным.

"У ВТБ-банк Украина стали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону О банках до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования вкладов, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий", - пишет он.

Дубина человек бени-шо тут непонятного???


Непонятно то, что он как не напишет бобик здох, так тот и здыхает.
Или он неправильно говорит, что они пиз...ят наши деньги? У вас есть сомнения в этом?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:59

Re: ВТБ Банк

Можно ли доллар перевести в гривну и перевести на счёт другого человека в Втб? Можно ли это сделать онлайн?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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