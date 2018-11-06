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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:17

  osya1964 написав:lel Просветите,можно ли перевести средства с гривневой СКАРБНИЧКИ на Приватовскую карту, и во что это выйдет?

Нет. Эта карта закрыта для интернет платежей. Купите в магазине что то полезное или снимите в банкомате. 11.3. в мережі банкоматів банків-партнерів на території України (8) Не тарифікується https://vtb.ua/pdf/Pakety/Paket_skarbnichka.pdf
Банки партнеры ищите на сайте.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:29

  varlo написав:Да они пока не на карте. Часть на текущем, часть не депозите, который заканчивается 09.11. Можно ли досрочно расторгнуть или лучше подождать два дня?

С текущего перевести на карту- будет стоить 1%. Тарифы текущих счетов. По валюте есть нюансы перевода.
Расторгнуть есть смысл только, если знаете как вывести и куда вывести. Лимит 15т день. Курс 27,5. Я жду до вечера пятницы.
Куда отправлять закончившийся депозит- вопрос. Иногда Фонд сразу отдает с карт. Иногда с текущих, а карточные счета проверяют очень долго.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:34

а какие условия досрочного расторжения? Тех же валютных столбов? Заключал через Инет, даже договора нет на руках почитать.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:38

Re: ВТБ Банк

Киев выдают по 515 дол. Отделение на Красеоармейской. На данный момент в кассе долларов нет. Заседание суда по аппеляции должно было быть в прошлую пятницу, но по невыясненной причине не состоялось
Q23
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:40

  Q23 написав:Киев выдают по 515 дол. Отделение на Красеоармейской. На данный момент в кассе долларов нет. Заседание суда по аппеляции должно было быть в прошлую пятницу, но по невыясненной причине не состоялось

На какую дату перенесли? Меня интересует отделение на пр. Победы между м. Вокзальная и м. Политехнический институт.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:42

  varlo написав:
  Q23 написав:Киев выдают по 515 дол. Отделение на Красеоармейской. На данный момент в кассе долларов нет. Заседание суда по аппеляции должно было быть в прошлую пятницу, но по невыясненной причине не состоялось

На какую дату перенесли? Меня интересует отделение на пр. Победы между м. Вокзальная и м. Политехнический институт.


пока не знаю
Q23
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:15

Re: ВТБ Банк

SWIFT ходит или нет?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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