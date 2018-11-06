Нет. Эта карта закрыта для интернет платежей. Купите в магазине что то полезное или снимите в банкомате. 11.3. в мережі банкоматів банків-партнерів на території України (8) Не тарифікується
Банки партнеры ищите на сайте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:17
Нет. Эта карта закрыта для интернет платежей. Купите в магазине что то полезное или снимите в банкомате. 11.3. в мережі банкоматів банків-партнерів на території України (8) Не тарифікується
Банки партнеры ищите на сайте.
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:29
С текущего перевести на карту- будет стоить 1%. Тарифы текущих счетов. По валюте есть нюансы перевода.
Расторгнуть есть смысл только, если знаете как вывести и куда вывести. Лимит 15т день. Курс 27,5. Я жду до вечера пятницы.
Куда отправлять закончившийся депозит- вопрос. Иногда Фонд сразу отдает с карт. Иногда с текущих, а карточные счета проверяют очень долго.
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:34
а какие условия досрочного расторжения? Тех же валютных столбов? Заключал через Инет, даже договора нет на руках почитать.
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:38
Re: ВТБ Банк
Киев выдают по 515 дол. Отделение на Красеоармейской. На данный момент в кассе долларов нет. Заседание суда по аппеляции должно было быть в прошлую пятницу, но по невыясненной причине не состоялось
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:40
На какую дату перенесли? Меня интересует отделение на пр. Победы между м. Вокзальная и м. Политехнический институт.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:42
пока не знаю
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:15
Re: ВТБ Банк
SWIFT ходит или нет?
Delta oporteat nos salvos fieri!
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