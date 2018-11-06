То винна в ситуації з банком цілком на державі Україна.
Дії української влади заблокували поповнення ліквідності банку.
Докапіталізація наразі не потрібна, а лише дотримання норм Закону.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:20
То винна в ситуації з банком цілком на державі Україна.
Дії української влади заблокували поповнення ліквідності банку.
Докапіталізація наразі не потрібна, а лише дотримання норм Закону.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:21
Re: ВТБ Банк
Действительно, чего уже сейчас суетиться, было несколько лет на выход из банка, который взял курс на закрытие. Пара тройка недель ничего не решает, для тех, кто осознано продлевал вклады.
в любом случае все отдаст либо сам втб, либо новый собственник, либо фонд грабування... ну кроме особо клинических случаев, для тех, кто назло врагам размещал больше фонда.
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:23
пу розрушив банку анексувавши Крим та війною в ОРДЛО.
Все інше наслідки.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:26
Re: ВТБ Банк
Дивна логіка. Вірніше повна її відсутність.
Наразі до ситуація з банком цілком обумовлена рішенням однієї з гілок української влади.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:36
Квесторе_поверніться Заклинило тебя,что ли,или методички порохоботам не меняют?
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:36
Не було б анексії Криму - не було б визначення Суду - так логіка зрозуміла?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:45
Ні.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:49
Re: ВТБ Банк
Тогда Хрущ виноват в ситуации с втб - не передал бы Крым УССР, не было бы аннексии и далее по тексту.
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:51
Аргументовано без переходу на особистості що можете сказати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:54
Коллеги, давайте без ссор и политики. Все же мой прогноз - банк должен устоять, хотя и с финансовыми и имиджевыми потерями...
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