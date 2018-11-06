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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1364136513661367>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:20

  Квесторе_поверніться написав:
  varlo написав:Підкреслимо, що активів кредитної організації з великим запасом вистачає для погашення всіх клієнтських зобов'язань

Іншими словами... пу чумуданів з валютою через резидента не передасть.
Грошей не буде...але Ви тримайтесь.

То винна в ситуації з банком цілком на державі Україна.
Дії української влади заблокували поповнення ліквідності банку.
Докапіталізація наразі не потрібна, а лише дотримання норм Закону.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:21

Re: ВТБ Банк

Действительно, чего уже сейчас суетиться, было несколько лет на выход из банка, который взял курс на закрытие. Пара тройка недель ничего не решает, для тех, кто осознано продлевал вклады.
в любом случае все отдаст либо сам втб, либо новый собственник, либо фонд грабування... ну кроме особо клинических случаев, для тех, кто назло врагам размещал больше фонда.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:23

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  varlo написав:Підкреслимо, що активів кредитної організації з великим запасом вистачає для погашення всіх клієнтських зобов'язань

Іншими словами... пу чумуданів з валютою через резидента не передасть.
Грошей не буде...але Ви тримайтесь.

То винна в ситуації з банком цілком на державі Україна.
Дії української влади заблокували поповнення ліквідності банку.
Докапіталізація наразі не потрібна, а лише дотримання норм Закону.

пу розрушив банку анексувавши Крим та війною в ОРДЛО.
Все інше наслідки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:26

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:Все інше наслідки.

Дивна логіка. Вірніше повна її відсутність.
Наразі до ситуація з банком цілком обумовлена рішенням однієї з гілок української влади.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:36

Квесторе_поверніться Заклинило тебя,что ли,или методички порохоботам не меняют?
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:36

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Все інше наслідки.

Дивна логіка. Вірніше повна її відсутність.
Наразі до ситуація з банком цілком обумовлена рішенням однієї з гілок української влади.

Не було б анексії Криму - не було б визначення Суду - так логіка зрозуміла?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:45

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Все інше наслідки.

Дивна логіка. Вірніше повна її відсутність.
Наразі до ситуація з банком цілком обумовлена рішенням однієї з гілок української влади.

Не було б анексії Криму - не було б визначення Суду - так логіка зрозуміла?

Ні.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:49

Re: ВТБ Банк

Тогда Хрущ виноват в ситуации с втб - не передал бы Крым УССР, не было бы аннексии и далее по тексту.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:51

  osya1964 написав:Квесторе_поверніться Заклинило тебя,что ли,или методички порохоботам не меняют?

Аргументовано без переходу на особистості що можете сказати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:54

  Квесторе_поверніться написав:
  osya1964 написав:Квесторе_поверніться Заклинило тебя,что ли,или методички порохоботам не меняют?

Аргументовано без переходу на особистості що можете сказати?

Коллеги, давайте без ссор и политики. Все же мой прогноз - банк должен устоять, хотя и с финансовыми и имиджевыми потерями...
AlexSV
 
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