Все началось с анаэробных гетеротрофов, но судя по всему ничего не изменилось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:54
Все началось с анаэробных гетеротрофов, но судя по всему ничего не изменилось.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 07 лис, 2018 12:55
Хрущ діяв в межах чинного законодавства...заручившись підтримкою владних структур.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:55
У ВАрВАров, наверно, слюни кипятком текут от такого куша.
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:01
AlexSV, без геополітики з ВаТабанкою неможливо.
Саме політичний пітекст і спасає її від ТА.
Скільки часу пормативи ліквідності порушуються в банці?
Чому регулятор не реагує...не вводить ТА?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 13:08
В связи с полным законодательным хаосом и рейдерством в стране.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:13
Бонусов за продление и повышенных ставок почему ещё нет?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:15
Нормативы нарушает не только ВТБ, но у другие банки и я очень надеюсь, что времена, когда каждую пятницу признавался неплатёжеспособным банк, уже прошли...и я также надеюсь, что все таки политика НБУ в этом отношении изменилась...а ВА и последующая ликвидация, это практически 100% вероятность потери своих средств юридическими лицами, которые и являются основными налогоплательщиками в стране... как то так...
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:17
Так у вас же немає аргументів. Жодних.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 лис, 2018 13:18
Тому що банк вчасно живими грошима докапіталізується
Щось мені з ТАС "щастить"
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