Додано: Сер 07 лис, 2018 13:01

AlexSV, без геополітики з ВаТабанкою неможливо.

Саме політичний пітекст і спасає її від ТА.

Скільки часу пормативи ліквідності порушуються в банці?

Чому регулятор не реагує...не вводить ТА?