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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1364136513661367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:54

  sergio_bender написав:Тогда Хрущ виноват в ситуации с втб - не передал бы Крым УССР, не было бы аннексии и далее по тексту.

Все началось с анаэробных гетеротрофов, но судя по всему ничего не изменилось.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:55

  sergio_bender написав:Тогда Хрущ виноват в ситуации с втб - не передал бы Крым УССР, не было бы аннексии и далее по тексту.

Хрущ діяв в межах чинного законодавства...заручившись підтримкою владних структур.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 12:55

  Квесторе_поверніться написав:
  varlo написав:Підкреслимо, що активів кредитної організації з великим запасом вистачає для погашення всіх клієнтських зобов'язань

Іншими словами... пу чумуданів з валютою через резидента не передасть.
Грошей не буде...але Ви тримайтесь.

У ВАрВАров, наверно, слюни кипятком текут от такого куша.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:01

AlexSV, без геополітики з ВаТабанкою неможливо.
Саме політичний пітекст і спасає її від ТА.
Скільки часу пормативи ліквідності порушуються в банці?
Чому регулятор не реагує...не вводить ТА?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:08

  AlexSV написав:Коллеги, давайте без ссор и политики. Все же мой прогноз - банк должен устоять, хотя и с финансовыми и имиджевыми потерями...

В связи с полным законодательным хаосом и рейдерством в стране.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:13

Бонусов за продление и повышенных ставок почему ещё нет?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:15

Нормативы нарушает не только ВТБ, но у другие банки и я очень надеюсь, что времена, когда каждую пятницу признавался неплатёжеспособным банк, уже прошли...и я также надеюсь, что все таки политика НБУ в этом отношении изменилась...а ВА и последующая ликвидация, это практически 100% вероятность потери своих средств юридическими лицами, которые и являются основными налогоплательщиками в стране... как то так...
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:17

  Квесторе_поверніться написав:
  osya1964 написав:Квесторе_поверніться Заклинило тебя,что ли,или методички порохоботам не меняют?

Аргументовано без переходу на особистості що можете сказати?

Так у вас же немає аргументів. Жодних.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:18

  Квесторе_поверніться написав:AlexSV, без геополітики з ВаТабанкою неможливо.
Саме політичний пітекст і спасає її від ТА.
Скільки часу пормативи ліквідності порушуються в банці?
Чому регулятор не реагує...не вводить ТА?

Тому що банк вчасно живими грошима докапіталізується
Щось мені з ТАС "щастить"
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