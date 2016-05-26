ruvex написав:

Квесторе_поверніться написав: Не було б анексії Криму - не було б визначення Суду - так логіка зрозуміла? Не було б анексії Криму - не було б визначення Суду - так логіка зрозуміла?

В самом деле Вам не надоело? Зачем путать теплое с мягком принципиально делая вид, что не понимаете этого? Давайте на "хлопский розум".Каким образом виноват украинский клиент украинского банка в том, что у какого-то Коломойского что-то там отобрали? Почему банк с полученной лицензией и соответственно клиент должны расплачиваться за события к которым они не причастны? Улавливаете? Нет?Тогда так. Меня попросту не устраивает текущая реформаторская политика, касаемая неадекватного постоянного повышения к примеру тарифов, я исходя из своих выводов начинаю копить долги. Но, долги нужно возместить к примеру Теплокомуненерго. Вот исходя из того, что вы "поддерживаете" данные реформы, пусть тогда вы и уплатите этот долг. Почему бы и нет, исходя из вашей же логики.п.с. В заключении. У вас даже средств то в банке нет, но вы принципиально попросту троллите.