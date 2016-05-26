Stringer написав:Ну уж точно не вам рассуждать про логику Я все выше описал, но боюсь вашему понимаю это будет недоступно
Голословое высокомерие тоже в стиле ольгинских троллей. Меня начинают терзать смутные сомнения.
ruvex все правильно написал, подпишусь под его словами: "Я за все банки горой, в которых я держу-держал средства, где был адекватный менеджемент и ветки которых я мониторю, но Вы правы я не троллю в ветках банков в которых не являюсь клиентом."
Но боюсь вашему понимаю это недоступно. А прийти в ветку банка, в котором у вас ничего нет, и злорадствовать, да еще попрекать всех в потакании агрессору и поддержке аннексии Крыма - это, конечно, супер умно.
Вы тут можете заливать все что угодно, но очень легко проверяется кто из вас, на каких ветках и каких банков писал хоть несколько сообщений. Вывод кто здесь тролль очевиден и это не татоп особенно умиляет как вы друг дружке плюсики рисуете
Проблеми з ПІБом а зараз з ВТБ говорять, що державний пу капітал в Україні це ризики і великі. Пройшли часи коли Квестор по надійності ставив госи з московії в голову своїх списків. Іде війна з супостатом і його банки заручники цієї війни. Якби українці були єдині то, нежважаючи на певні вигоди, вже давно з банків агресора винесли б.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Проблеми з ПІБом а зараз з ВТБ говорять, що державний пу капітал в Україні це ризики і великі. Пройшли часи коли Квестор по надійності ставив госи з московії в голову своїх списків. Іде війна з супостатом і його банки заручники цієї війни. Якби українці були єдині то, нежважаючи на певні вигоди, вже давно з банків агресора винесли б.
Ну тут кроме парочки известных в банковском разделе форумчан, взгляды которых к сожалению с нашими не совпадают, подавляющее большинство тролли, так что вы напрасно тратите время