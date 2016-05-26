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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:01
Оце добре куме, мочить супостита. У мене там менше 6к уе. Чекатиму на Вора У. Або Пу. Або налогоджиться)
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cheburek3
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:01
Stringer написав:
Ну уж точно не вам рассуждать про логику
Я все выше описал, но боюсь вашему понимаю это будет недоступно
Голословое высокомерие тоже в стиле ольгинских троллей. Меня начинают терзать смутные сомнения.
ruvex все правильно написал, подпишусь под его словами:
"Я за все банки горой, в которых я держу-держал средства, где был адекватный менеджемент и ветки которых я мониторю, но Вы правы я не троллю в ветках банков в которых не являюсь клиентом."
Но боюсь вашему понимаю это недоступно. А прийти в ветку банка, в котором у вас ничего нет, и злорадствовать, да еще попрекать всех в потакании агрессору и поддержке аннексии Крыма - это, конечно, супер умно.
Востаннє редагувалось Tolevas
в Сер 07 лис, 2018 14:06, всього редагувалось 2 разів.
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Tolevas
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:04
Stringer написав:
Я не вижу в проблемах этого банка повода для раздражения, истерики или паники - все к тому и шло целых четыре года. То что банки с мокшанским правительственным капиталом уйдут из украины говорится не первый год, и всеми, со всех сторон, включая сами эти банки. Чего сейчас то убиваться по этому поводу?
Спорить нет смысла. Если уже название своей страны писать с малой буквы.
Уйдут банки с иномтранным капиталом и не только российским.
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bbc_80
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:07
ruvex написав: Квесторе_поверніться написав:
Не було б анексії Криму - не було б визначення Суду - так логіка зрозуміла?
В самом деле Вам не надоело? Зачем путать теплое с мягком принципиально делая вид, что не понимаете этого? Давайте на "хлопский розум".
Каким образом виноват украинский клиент украинского банка в том, что у какого-то Коломойского что-то там отобрали? Почему банк с полученной лицензией и соответственно клиент должны расплачиваться за события к которым они не причастны? Улавливаете? Нет?
Тогда так. Меня попросту не устраивает текущая реформаторская политика, касаемая неадекватного постоянного повышения к примеру тарифов, я исходя из своих выводов начинаю копить долги. Но, долги нужно возместить к примеру Теплокомуненерго. Вот исходя из того, что вы "поддерживаете" данные реформы, пусть тогда вы и уплатите этот долг. Почему бы и нет, исходя из вашей же логики.
п.с. В заключении. У вас даже средств то в банке нет, но вы принципиально попросту троллите.
Чому думаєте, що в мене тут пару гривень на рахунку не лежить?
Кожний розміщує шрошенята там де дозволяє його сумління враховуючи кучу факторів.
Пишу дійсно так як оцінюю ситуацію...не лукавлю.
Реформи по підняттю тарифів не підтримую...давайте Вашу альтернативу буду підтримувати Вас...можливо якщо це буде реалістично.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:09
bbc_80 написав: Stringer написав:
Я не вижу в проблемах этого банка повода для раздражения, истерики или паники - все к тому и шло целых четыре года. То что банки с мокшанским правительственным капиталом уйдут из украины говорится не первый год, и всеми, со всех сторон, включая сами эти банки. Чего сейчас то убиваться по этому поводу?
Спорить нет смысла. Если уже название своей страны писать с малой буквы.
Уйдут банки с иномтранным капиталом и не только российским.
Когда по сути сказать нечего, начинается вакханалия граммар-наци по выискиванию орфографических ошибок у оппонента
в украине никогда и не было ни одного банка с иностранным правительственным капиталом, так что уйдут только путинские
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Stringer
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:15
Навскидку, Кредобанк вроде с гос. капиталом?
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bbc_80
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:16
Tolevas написав: Stringer написав:
Ну а почему ему должно это надоесть? Вы и вам подобные злорадствовали когда у нас крым и донбас отжимали, он теперь троллит вас, что в результате всего этого вы попали на деньги
Вы сейчас в точности следуете логике ольгинских троллей. 1:1.
Если украинец - то фашист, если держал деньги в ВТБ - то злорадствовал по поводу отжатия Крыма. Одноклеточная логика.
А тролли они везде одинаковые. Разница только в тех,что идейные-строчат даром,и профессиональные-на зарплате.
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LuckyG
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:16
Tolevas написав: Stringer написав:
Ну уж точно не вам рассуждать про логику
Я все выше описал, но боюсь вашему понимаю это будет недоступно
Голословое высокомерие тоже в стиле ольгинских троллей. Меня начинают терзать смутные сомнения.
ruvex все правильно написал, подпишусь под его словами:
"Я за все банки горой, в которых я держу-держал средства, где был адекватный менеджемент и ветки которых я мониторю, но Вы правы я не троллю в ветках банков в которых не являюсь клиентом."
Но боюсь вашему понимаю это недоступно. А прийти в ветку банка, в котором у вас ничего нет, и злорадствовать, да еще попрекать всех в потакании агрессору и поддержке аннексии Крыма - это, конечно, супер умно.
Вы тут можете заливать все что угодно, но очень легко проверяется кто из вас, на каких ветках и каких банков писал хоть несколько сообщений. Вывод кто здесь тролль очевиден и это не татоп
особенно умиляет как вы друг дружке плюсики рисуете
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Stringer
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:17
bbc_80 написав:
Навскидку, Кредобанк вроде с гос. капиталом?
Точно, ошибся, он он точно не уйдёт вслед за российскими
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:17
Stringer написав: Tolevas написав: Stringer написав:
Ну а почему ему должно это надоесть? Вы и вам подобные злорадствовали когда у нас крым и донбас отжимали, он теперь троллит вас, что в результате всего этого вы попали на деньги
Вы сейчас в точности следуете логике ольгинских троллей. 1:1.
Если украинец - то фашист, если держал деньги в ВТБ - то злорадствовал по поводу отжатия Крыма. Одноклеточная логика.
Ну уж точно не вам рассуждать про логику
Я все выше описал, но боюсь вашему понимаю это будет недоступно
Один из любимых приемов троллинга-переход на личности или принижение оппонента.
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