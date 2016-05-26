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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13671368136913701371>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:15

Навскидку, Кредобанк вроде с гос. капиталом?
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:16

  Tolevas написав:
  Stringer написав:Ну а почему ему должно это надоесть? Вы и вам подобные злорадствовали когда у нас крым и донбас отжимали, он теперь троллит вас, что в результате всего этого вы попали на деньги


Вы сейчас в точности следуете логике ольгинских троллей. 1:1.
Если украинец - то фашист, если держал деньги в ВТБ - то злорадствовал по поводу отжатия Крыма. Одноклеточная логика.

А тролли они везде одинаковые. Разница только в тех,что идейные-строчат даром,и профессиональные-на зарплате.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:16

  Tolevas написав:
  Stringer написав:Ну уж точно не вам рассуждать про логику :mrgreen:
Я все выше описал, но боюсь вашему понимаю это будет недоступно


Голословое высокомерие тоже в стиле ольгинских троллей. Меня начинают терзать смутные сомнения.

ruvex все правильно написал, подпишусь под его словами:
"Я за все банки горой, в которых я держу-держал средства, где был адекватный менеджемент и ветки которых я мониторю, но Вы правы я не троллю в ветках банков в которых не являюсь клиентом."

Но боюсь вашему понимаю это недоступно. А прийти в ветку банка, в котором у вас ничего нет, и злорадствовать, да еще попрекать всех в потакании агрессору и поддержке аннексии Крыма - это, конечно, супер умно.

Вы тут можете заливать все что угодно, но очень легко проверяется кто из вас, на каких ветках и каких банков писал хоть несколько сообщений. Вывод кто здесь тролль очевиден и это не татоп :mrgreen:
особенно умиляет как вы друг дружке плюсики рисуете :lol:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:17

  bbc_80 написав:Навскидку, Кредобанк вроде с гос. капиталом?

Точно, ошибся, он он точно не уйдёт вслед за российскими
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:17

  Stringer написав:
  Tolevas написав:
  Stringer написав:Ну а почему ему должно это надоесть? Вы и вам подобные злорадствовали когда у нас крым и донбас отжимали, он теперь троллит вас, что в результате всего этого вы попали на деньги


Вы сейчас в точности следуете логике ольгинских троллей. 1:1.
Если украинец - то фашист, если держал деньги в ВТБ - то злорадствовал по поводу отжатия Крыма. Одноклеточная логика.

Ну уж точно не вам рассуждать про логику :mrgreen:
Я все выше описал, но боюсь вашему понимаю это будет недоступно

Один из любимых приемов троллинга-переход на личности или принижение оппонента.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:21

  Stringer написав:Вы тут можете заливать все что угодно, но очень легко проверяется кто из вас, на каких ветках и каких банков писал хоть несколько сообщений.

Так я не вижу подтверждений Вашего пустоплетства по поводу Крыма.
Нет подтверждений? Значит - трепло.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:21

Проблеми з ПІБом а зараз з ВТБ говорять, що державний пу капітал в Україні це ризики і великі. Пройшли часи коли Квестор по надійності ставив госи з московії в голову своїх списків. Іде війна з супостатом і його банки заручники цієї війни. Якби українці були єдині то, нежважаючи на певні вигоди, вже давно з банків агресора винесли б.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:23

Re: ВТБ Банк

Есть вести с "полей" (с отделений)?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Jerry написав:Вітаю всіх вкладників ВТБ, особливо мимікруючого під українця. ВТБ-всьо. Ой!

Звідки інфо?

хлопці казали Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:27

  Квесторе_поверніться написав:Проблеми з ПІБом а зараз з ВТБ говорять, що державний пу капітал в Україні це ризики і великі. Пройшли часи коли Квестор по надійності ставив госи з московії в голову своїх списків. Іде війна з супостатом і його банки заручники цієї війни. Якби українці були єдині то, нежважаючи на певні вигоди, вже давно з банків агресора винесли б.

Ну тут кроме парочки известных в банковском разделе форумчан, взгляды которых к сожалению с нашими не совпадают, подавляющее большинство тролли, так что вы напрасно тратите время
Stringer
 
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