хлопці казали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:26
хлопці казали
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:27
Ну тут кроме парочки известных в банковском разделе форумчан, взгляды которых к сожалению с нашими не совпадают, подавляющее большинство тролли, так что вы напрасно тратите время
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:29
Банк "Мрія" под надёжной крышей
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:32
На данной ветке тролль тот, у кого нет денег в ВТБ. Очень простой критерий.
Получается, что вы или тролль (если нет), или лицемер (если да).
Вот и все.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:32
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:33
Логика точно не ваш конёк хотя вы там упоминали ольгино...
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:37
Напишите еще про "слив", чтобы я окончательно удостоверился, что вы тролль.
Напишите ваш вариант. Если не тролль и не лицемер, то кто?
Просто бездельник и балабол, которому нехрен делать и все равно, где и что писать?
Что именно принесло вас именно в эту ветку, если не злорадство по поводу проблем у других людей?
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:39
Stringer
Какой тогда ваш интерес на этой ветке?
Загадили ветку, полезную информацию не найти среди вашего...
По хорошему на ветке нужно ввести премодерацию сообщений.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 07 лис, 2018 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:43
спорное утверждение - посмотрите сколько иностранных банков покинуло Украину за последние 10 лет и желающие уйти ещё остались...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:44
всё что создано петей имеет плохую карму - банк мрия, партия регионов и т.д.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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