Так я не вижу подтверждений Вашего пустоплетства по поводу Крыма.
Нет подтверждений? Значит - трепло.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:21
Так я не вижу подтверждений Вашего пустоплетства по поводу Крыма.
Нет подтверждений? Значит - трепло.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:21
Проблеми з ПІБом а зараз з ВТБ говорять, що державний пу капітал в Україні це ризики і великі. Пройшли часи коли Квестор по надійності ставив госи з московії в голову своїх списків. Іде війна з супостатом і його банки заручники цієї війни. Якби українці були єдині то, нежважаючи на певні вигоди, вже давно з банків агресора винесли б.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 14:23
Re: ВТБ Банк
Есть вести с "полей" (с отделений)?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:26
хлопці казали
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:27
Ну тут кроме парочки известных в банковском разделе форумчан, взгляды которых к сожалению с нашими не совпадают, подавляющее большинство тролли, так что вы напрасно тратите время
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:29
Банк "Мрія" под надёжной крышей
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:32
На данной ветке тролль тот, у кого нет денег в ВТБ. Очень простой критерий.
Получается, что вы или тролль (если нет), или лицемер (если да).
Вот и все.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:32
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:33
Логика точно не ваш конёк хотя вы там упоминали ольгино...
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:37
Напишите еще про "слив", чтобы я окончательно удостоверился, что вы тролль.
Напишите ваш вариант. Если не тролль и не лицемер, то кто?
Просто бездельник и балабол, которому нехрен делать и все равно, где и что писать?
Что именно принесло вас именно в эту ветку, если не злорадство по поводу проблем у других людей?
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