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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1368136913701371>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:21

  Stringer написав:Вы тут можете заливать все что угодно, но очень легко проверяется кто из вас, на каких ветках и каких банков писал хоть несколько сообщений.

Так я не вижу подтверждений Вашего пустоплетства по поводу Крыма.
Нет подтверждений? Значит - трепло.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:21

Проблеми з ПІБом а зараз з ВТБ говорять, що державний пу капітал в Україні це ризики і великі. Пройшли часи коли Квестор по надійності ставив госи з московії в голову своїх списків. Іде війна з супостатом і його банки заручники цієї війни. Якби українці були єдині то, нежважаючи на певні вигоди, вже давно з банків агресора винесли б.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:23

Re: ВТБ Банк

Есть вести с "полей" (с отделений)?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Jerry написав:Вітаю всіх вкладників ВТБ, особливо мимікруючого під українця. ВТБ-всьо. Ой!

Звідки інфо?

хлопці казали Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:27

  Квесторе_поверніться написав:Проблеми з ПІБом а зараз з ВТБ говорять, що державний пу капітал в Україні це ризики і великі. Пройшли часи коли Квестор по надійності ставив госи з московії в голову своїх списків. Іде війна з супостатом і його банки заручники цієї війни. Якби українці були єдині то, нежважаючи на певні вигоди, вже давно з банків агресора винесли б.

Ну тут кроме парочки известных в банковском разделе форумчан, взгляды которых к сожалению с нашими не совпадают, подавляющее большинство тролли, так что вы напрасно тратите время
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:29

Банк "Мрія" под надёжной крышей :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:32

  Stringer написав:Ну тут кроме парочки известных в банковском разделе форумчан, взгляды которых к сожалению с нашими не совпадают, подавляющее большинство тролли, так что вы напрасно тратите время


На данной ветке тролль тот, у кого нет денег в ВТБ. Очень простой критерий.
Получается, что вы или тролль (если нет), или лицемер (если да).
Вот и все.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:32

  Вкладчик1234 написав:Банк "Мрія" под надёжной крышей :)

Від мрії не лишилось і сліду. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:33

  Tolevas написав:
  Stringer написав:Ну тут кроме парочки известных в банковском разделе форумчан, взгляды которых к сожалению с нашими не совпадают, подавляющее большинство тролли, так что вы напрасно тратите время


На данной ветке тролль тот, у кого нет денег в ВТБ. Очень простой критерий.
Получается, что вы или тролль (если нет), или лицемер (если да).
Вот и все.

Логика точно не ваш конёк :mrgreen: хотя вы там упоминали ольгино... :P
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:37

  Stringer написав:Логика точно не ваш конёк :mrgreen:


Напишите еще про "слив", чтобы я окончательно удостоверился, что вы тролль.
Напишите ваш вариант. Если не тролль и не лицемер, то кто?
Просто бездельник и балабол, которому нехрен делать и все равно, где и что писать?
Что именно принесло вас именно в эту ветку, если не злорадство по поводу проблем у других людей?
Tolevas
 
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