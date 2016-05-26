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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1368136913701371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 460
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
118
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:39

Stringer
Какой тогда ваш интерес на этой ветке?

Загадили ветку, полезную информацию не найти среди вашего...

По хорошему на ветке нужно ввести премодерацию сообщений.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 07 лис, 2018 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:43

  Stringer написав:
  bbc_80 написав:Навскидку, Кредобанк вроде с гос. капиталом?

Точно, ошибся, он он точно не уйдёт вслед за российскими

спорное утверждение - посмотрите сколько иностранных банков покинуло Украину за последние 10 лет и желающие уйти ещё остались...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:44

  Вкладчик1234 написав:Банк "Мрія" под надёжной крышей :)

всё что создано петей имеет плохую карму - банк мрия, партия регионов и т.д. :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:46

  varlo написав:Есть вести с "полей" (с отделений)?

в отделение не попала, но снимала деньги со скарбнычки в банкомате Укрсоцбанка - всё прошло в штатном режиме как и раньше...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:47

  Cler написав:
  varlo написав:Есть вести с "полей" (с отделений)?

в отделение не попала, но снимала деньги со скарбнычки в банкомате Укрсоцбанка - всё прошло в штатном режиме как и раньше...

Мне интересно, как валюту выдают с закончившихся депозитов. Просто я с другого города и решаю - есть ли смысл ехать в Киев сейчас.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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