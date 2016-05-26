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Какой тогда ваш интерес на этой ветке?
Загадили ветку, полезную информацию не найти среди вашего...
По хорошему на ветке нужно ввести премодерацию сообщений.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:39
Stringer
Какой тогда ваш интерес на этой ветке?
Загадили ветку, полезную информацию не найти среди вашего...
По хорошему на ветке нужно ввести премодерацию сообщений.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 07 лис, 2018 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:43
спорное утверждение - посмотрите сколько иностранных банков покинуло Украину за последние 10 лет и желающие уйти ещё остались...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:44
всё что создано петей имеет плохую карму - банк мрия, партия регионов и т.д.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:46
в отделение не попала, но снимала деньги со скарбнычки в банкомате Укрсоцбанка - всё прошло в штатном режиме как и раньше...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:47
Мне интересно, как валюту выдают с закончившихся депозитов. Просто я с другого города и решаю - есть ли смысл ехать в Киев сейчас.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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